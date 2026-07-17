Finał mundialu 2026: stream online i transmisja w TV. Gdzie oglądać mecz Hiszpania - Argentyna 19.07.2026?

Finałowe starcie na MŚ 2026

Hiszpania - Argentyna to mecz finałowy mundialu 2026. 19 lipca na MetLife Stadium pod Nowym Jorkiem zmierzą się aktualni Mistrzowie Europy i aktualni Mistrzowie Ameryki. Hiszpania po Puchar Świata sięgnęła po raz pierwszy w 2010 roku. Wtedy na turnieju w Republice Południowej Afryki La Rioja pokonała Holandię 1:0. Od tamtej pory nie byli nawet w finale mundialu. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Argentyny. Drużyna z Lionelem Messim na czele to aktualni Mistrzowie Świata. Cztery lata temu po serii rzutów karnych pokonali Francję. Czy uda im się obronić tytuł? Czy jednak puchar wróci na Półwysep Iberyjski? Przekonamy się już w niedzielę. Sprawdźcie, gdzie oglądać finał mundialu 2026.

ZOBACZ TAKŻE: Najbardziej pamiętane występy mundiali. Kto w przeszłości wystąpił na mistrzostwach świata?

Mundialowe piosenki. Oto hymny mistrzostw świata

Hiszpania - Argentyna: TRANSMISJA 19.07.2026

Mecz Hiszpania - Argentyna będzie transmitowany na żywo prosto z USA. Spotkanie będzie można śledzić na kilku kanałach: TVP 1, TVP 1 HD, TVP Sport oraz TVP Sport HD. Spotkanie będzie też dostępne online na sport.tvp.pl i w aplikacjach TVP Sport i TVP VOD. O której godzinie zacznie się transmisja?

30

Hiszpania - Argentyna: GODZINA 19.07.2026

Według harmonogramu pierwszy gwizdek meczu Hiszpania - Argentyna mamy usłyszeć punktualnie o godzinie 21:00. Dużo wcześniej zacznie się studio meczowe. Kibice będą mogli posłuchać komentarzy ekspertów już od godzin popołudniowych w TVP Sport, a od 20:25 na Jedynce.