M jak miłość po wakacjach. Kisielowa i Żak zrobią zamieszanie w salonie sukien ślubnych

"M jak miłość". Kisielowa i Żak zakłócą wybór sukni Natalki w nowym sezonie

W 1937. odcinku "M jak miłość", którego emisja zaplanowana jest po letniej przerwie, Natalka, Hania i Adam zjawią się w salonie mody ślubnej. Ich celem będzie znalezienie wymarzonej sukni dla Mostowiakowej. Karski postanowi zignorować powszechny przesąd, według którego pan młody nie powinien oglądać narzeczonej w sukni przed ceremonią. Uparcie będzie towarzyszył przyszłej żonie, chcąc mieć pewność, że tym razem ślub dojdzie do skutku – wcześniej Natalka już trzy razy przesuwała datę uroczystości.

W nowym sezonie "M jak miłość" obawy Adama mogą okazać się bezpodstawne, chociaż przedślubne przygotowania przybiorą nieoczekiwany obrót. W salonie sukien ślubnych nagle zjawią się Kisielowa i Żak. Niezapowiedziana wizyta w momencie wyboru kreacji to jednak dopiero zalążek zamieszania, które zaprowadzą ci bohaterowie.

Zosia Kisielowa jako ekspertka od sukien ślubnych w 1937. odcinku "M jak miłość"

Podczas przymiarek w 1937. odcinku "M jak miłość" Zosia zachowa się tak, jakby grała główne skrzypce w życiu przyszłej panny młodej. Zasiądzie wygodnie na fotelu, popijając szampana. W rzeczywistości pani sołtys to zaledwie sąsiadka i znajoma Barbary Mostowiak (Teresa Lipowska), a nie członkini najbliższej rodziny Natalki. Kisielowa będzie miała jednak zupełnie inne zdanie na temat swojej roli w tym ważnym wydarzeniu.

Aktywne uczestnictwo Zosi w doradzaniu przy wyborze ślubnej kreacji pokaże jej przekonanie, że bez niej ta misja po prostu by się nie powiodła. Oczywiście pani sołtys nie zakończy na tym swoich ingerencji w ślubne plany młodej pary.

"M jak miłość". Kisielowa wybierze tort na wesele Natalki i Adama?

Jak donosi swiatseriali.interia.pl, po udanych poszukiwaniach sukni w 1937. odcinku "M jak miłość", para młoda na szczęście nie będzie musiała spędzać z Zosią czasu na świętowaniu tego faktu, choć Kisielowa z pewnością przypisałaby sobie cały sukces. Jednak jej spokój to tylko cisza przed burzą, bo pani sołtys szybko uderzy ponownie.

Tym razem jej celownikiem stanie się tort weselny. W nadchodzących odcinkach "M jak miłość" Zosia pojawi się w siedlisku należącym do Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński), gdzie zaplanowano przyjęcie. Zdumionym narzeczonym zaprezentuje figurki pary młodej, nadal nie dostrzegając niczego niestosownego w swoim zachowaniu.

10

– Co? Zatkało z wrażenia – skwituje zachwycona własnym pomysłem Kisielowa.