Dziedzictwo, odcinek 1013: Zdeterminowany Poyraz zawalczy o Nanę! Tak ją do siebie przekona? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1013 - środa, 26.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1013 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz porwie Nanę z ulicy i siłą zaniesie do swojego warsztatu. Kilic zamknie drzwi na klucz, bo tylko w ten sposób zdoła w końcu szczerze porozmawiać z żoną na temat swojego ostatniego błędnego oskarżenia względem jej i Semiha. Tym bardziej, że tylko przy okolicznościach nie będzie mieć już ona żadnej drogi ucieczki.

Jednak w 1013 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana nie będzie miała na to ochoty i oczywiście postanowi uciec. Ale Poyraz już jej na to stanowczo nie pozwoli.

- Co ty wyprawiasz?! Natychmiast mnie wypuść! To porwanie! - zażąda od niego żona.

- Nigdzie nie pójdziesz, dopóki nie porozmawiamy! - odpowie stanowczo jej mąż.

Nana i Poyraz znów się pokłócą w 1013 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wtedy w 1013 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana znów wybuchnie i wyrzuci, co leży jej na sercu. A Poyraz wreszcie zyska okazję, aby się z tego wytłumaczyć.

- Naprawdę uważasz, że po tym wszystkim chcę z tobą rozmawiać?! Zawiodłeś mnie! Naraziłeś się na śmiertelne niebezpieczeństwo, mimo że błagałam cię, żebyś przestał! Jak mam ci ufać?! Jak mam żyć z myślą, że każda twoja decyzja może cię zabić?! Czy właśnie tak będziesz mnie „karał”, gdy się na mnie zdenerwujesz? Mam przez ciebie żyć w wiecznym strachu? - wyrzuci mu Nana.

- To nie ciebie ukarałem… tylko siebie! - oświadczy jej Poyraz, po czym kopnie w kosz, z którego wypadną jego rękawice bokserskie.

- Dlaczego je wyrzuciłeś? - zdziwi się jego żona.

- Bo jeśli ranią ciebie, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Jeśli moja siła sprawia, że czujesz się słaba, przestraszona… to nie jest prawdziwa siła. To tylko destrukcja. A ja nie chcę być taką burzą - wyzna jej mąż.

Tyle tylko, że w 1013 odcinku serialu "Dziedzictwo" ukochana mu w to nie uwierzy. W tej sytuacji Poyraz w końcu zdecyduje się wyznać jej prawdę, o której nie zdążył jej powiedzieć w trakcie ich podroży poślubnej. Ale niestety i tym razem nie da rady, bo jego plany w ostatniej chwili pokrzyżuje Yusuf.

- Wiedziałeś, że się boję. Wiedziałeś, jak bardzo. I mimo to stanąłeś do walki. Dlaczego? Jeśli nie chciałeś mnie skrzywdzić… to po co? - wyrzuci mu Nana.

- Chcesz znać prawdę? Jest tylko jeden powód… Z tego samego powodu, dla którego najpierw się zgodziłem, a potem wszystko porzuciłem. Bo… - zacznie Poyraz, ale w tym momencie do drzwi warsztatu zapuka Yusuf.

Kilic w końcu to powie żonie w 1013 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Oczywiście, w tej sytuacji w 1013 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz ciężko westchnie, przerwie i podejdzie do drzwi, aby mu je otworzyć. Chłopiec wejdzie do środka i od razu wyczuje napięcie, w związku z czym usiądzie na ławce ze słuchawkami w uszach, aby mogli na spokojnie dokończyć rozmowę. Szczególnie, że i Nana będzie tego chciała.

- Dokończ. Proszę. Co było tym jednym powodem? - poprosi go Nana.

Wtedy w 1013 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kilic pokusi się na szczere wyznanie, które zmieni wszystko.

- Bałem się, że was stracę. Myślałem, że to koniec… że już nie będę częścią waszego życia. Gniew mnie pokonał. Dlatego poszedłem na walkę. Ale to był błąd. Jedyny powód, dla którego to zrobiłem, to strach. Nie chcę was stracić, Nano. Już nigdy więcej. Obiecuję… burza we mnie ucichnie. Dla ciebie. Dla nas - zapewni ją Kilic.

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