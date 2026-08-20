Splątane losy, odcinek 29: Halil poznaje mroczną tajemnicę rodziny Deniza, tymczasem Ezgi zatruwa życie Yasemin [ZDJĘCIA]

Dramat w rodzinie Deniza w 29. odcinku "Splątanych losów". Tragiczne odkrycie Halila

Halil odwozi Pinar do szkoły i na miejscu dokonuje wstrząsającego odkrycia. Dowiaduje się, że ojciec Deniza stosuje przemoc domową i bije zarówno chłopca, jak i jego matkę. Poruszony Halil postanawia też zadziałać w sprawie Tahsina – spotyka się z Remzim, jednak ta rozmowa nie przynosi żadnych konkretnych informacji.

Nękanie Ezgi i zaproszenie na wspólny obiad w 29. odcinku "Splątanych losów"

Wątek Yasemin powoduje kolejne napięcia i dostarcza nie lada emocji. Ezgi nie daje jej spokoju i bez przerwy ją nęka. Mimo to relacja Yasemin i Buraka się rozwija – oboje kontynuują swoją nietypową grę w jedno zdanie. Niespodziewanie w centrum wydarzeń pojawia się też Kerem, który zaprasza Yasemin na wspólny obiad.

"Splątane losy" - data i godzina emisji 29. odcinka

Odcinek 29. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka. Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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