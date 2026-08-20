Splątane losy, odcinek 29: Halil poznaje mroczną tajemnicę rodziny Deniza, tymczasem Ezgi zatruwa życie Yasemin [ZDJĘCIA]

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Dramat w rodzinie Deniza w 29. odcinku "Splątanych losów". Tragiczne odkrycie Halila
Halil odwozi Pinar do szkoły i na miejscu dokonuje wstrząsającego odkrycia. Dowiaduje się, że ojciec Deniza stosuje przemoc domową i bije zarówno chłopca, jak i jego matkę. Poruszony Halil postanawia też zadziałać w sprawie Tahsina – spotyka się z Remzim, jednak ta rozmowa nie przynosi żadnych konkretnych informacji.
Nękanie Ezgi i zaproszenie na wspólny obiad w 29. odcinku "Splątanych losów"
Wątek Yasemin powoduje kolejne napięcia i dostarcza nie lada emocji. Ezgi nie daje jej spokoju i bez przerwy ją nęka. Mimo to relacja Yasemin i Buraka się rozwija – oboje kontynuują swoją nietypową grę w jedno zdanie. Niespodziewanie w centrum wydarzeń pojawia się też Kerem, który zaprasza Yasemin na wspólny obiad.
"Splątane losy" - data i godzina emisji 29. odcinka
Odcinek 29. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
"Splątane losy" - opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka. Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar