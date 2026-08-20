Splątane losy, odcinek 29: Halil poznaje mroczną tajemnicę rodziny Deniza, tymczasem Ezgi zatruwa życie Yasemin [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-20 16:02

W 29. odcinku serialu „Splątane losy” Halil pozna przerażający sekret ojca Deniza, a Ezgi po raz kolejny zaatakuje Yasemin. Tymczasem Burak i Yasemin kontynuują swoją prywatną grę, a Kerem postanowi wyciągnąć dziewczynę na obiad. Sprawdź, co dokładnie wydarzy się w nadchodzącym epizodzie i zobacz ZDJĘCIA z 29.odcinka "Splątanych losów".

Dramat w rodzinie Deniza w 29. odcinku "Splątanych losów". Tragiczne odkrycie Halila

Halil odwozi Pinar do szkoły i na miejscu dokonuje wstrząsającego odkrycia. Dowiaduje się, że ojciec Deniza stosuje przemoc domową i bije zarówno chłopca, jak i jego matkę. Poruszony Halil postanawia też zadziałać w sprawie Tahsina – spotyka się z Remzim, jednak ta rozmowa nie przynosi żadnych konkretnych informacji.

Nękanie Ezgi i zaproszenie na wspólny obiad w 29. odcinku "Splątanych losów"

Wątek Yasemin powoduje kolejne napięcia i dostarcza nie lada emocji. Ezgi nie daje jej spokoju i bez przerwy ją nęka. Mimo to relacja Yasemin i Buraka się rozwija – oboje kontynuują swoją nietypową grę w jedno zdanie. Niespodziewanie w centrum wydarzeń pojawia się też Kerem, który zaprasza Yasemin na wspólny obiad.

"Splątane losy" - data i godzina emisji 29. odcinka

Odcinek 29. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka. Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
Halil i Münevver Ketenci siedzą na ławce. O losach bohaterów serialu Splątane losy przeczytasz na Eska.
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