Dziedzictwo, odcinek 1079: Turgut wreszcie zostanie schwytany! Sinan dopadnie zabójcę Ezgi [ZDJĘCIA]

Sinan zastawi pułapkę na Turguta w 1079. odcinku „Dziedzictwa”

W 1079. odcinku „Dziedzictwa” Sinan będzie kontynuował intensywne poszukiwania Turguta Evrensoya. Prokurator nie zamierza pozwolić, by podejrzany o zabójstwo Ezgi ponownie wymknął się wymiarowi sprawiedliwości. Będzie musiał jednak wykazać się sprytem, ponieważ przestępca doskonale zdaje sobie sprawę, że policja depcze mu po piętach.

Kluczowa dla śledztwa okaże się sytuacja rodzinna Turguta. W 1078. odcinku Sinan dowiedział się, że siostra poszukiwanego przeszła zawał serca. Uznał wówczas, że mężczyzna nie zostawi jej samej i nadal przebywa w Stambule, mimo że śledczy zostali wprowadzeni w błąd co do jego ucieczki za granicę.

W kolejnym odcinku podejrzenia prokuratora znajdą potwierdzenie. Turgut będzie próbował zdobyć krew dla chorej siostry. To właśnie jego działania związane z ratowaniem bliskiej osoby pozwolą policji przygotować skuteczną zasadzkę.

Turgut wpadnie w ręce policji w 1079. odcinku „Dziedzictwa”. Czy Aynur odzyska wolność?

Sinan wraz z policjantami dopadnie Turguta, gdy ten będzie organizował pomoc dla siostry. Zatrzymanie podejrzanego będzie ważnym krokiem w śledztwie dotyczącym śmierci Ezgi. Prokurator od dawna jest przekonany, że to właśnie ten mężczyzna odpowiada za zbrodnię, a Aynur została niesłusznie w nią wmieszana.

W 1079. odcinku „Dziedzictwa” pojawi się więc szansa na przełom w sprawie kobiety. Sinan od początku nie wierzył w jej winę i nie ustawał w poszukiwaniach prawdziwego sprawcy. W 1065. odcinku odkrył, że dezynsekcja w mieszkaniu Aynur została sfingowana, a w 1069. odcinku Baran nabrał pewności, że kobieta padła ofiarą spisku.

Samo zatrzymanie Turguta nie oznacza jednak automatycznie zakończenia wszystkich problemów Aynur. Mężczyzna musi jeszcze odpowiedzieć za swoje czyny, a śledczy potrzebują dowodów, które pozwolą ostatecznie wyjaśnić sprawę zabójstwa Ezgi. Dla Sinana będzie to jednak ogromny krok w walce o dobre imię ukochanej.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1079

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1079. zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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