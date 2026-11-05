Felicita, odcinek 25: Poważny kryzys w relacji Zośki i Marco. Nie obędzie się bez rozczarowań [ZDJĘCIA]

Propozycja rozwiązania konfliktu o dom i powrót Zośki do Polignano w 25. odcinku „Felicity”

Kolejna wizyta we Włoszech czeka Zośkę, Oliwię oraz Ewkę. Bohaterki przyjadą na miejsce z konkretnym planem, chcąc przedstawić Giulii sposób na zakończenie sporu o nieruchomość, która wiązała ją ze zmarłym Kamilem. Kwestia tego majątku już od dłuższego czasu kładła się cieniem na stosunkach między dwiema rodzinami. Przypomnijmy, że w 13. odcinku produkcji „Felicita” wyszedł na jaw akt notarialny dowodzący, iż Kamil nabył ten dom wspólnie z Giulią. Stanowiło to dla Zośki następny dotkliwy cios, obnażający sekrety podwójnego życia jej męża. Podczas obecnej wizyty kobiety spróbują ostatecznie zamknąć ten temat i wypracować kompromis.

Odbudowa relacji Oliwii i powrót do Davide w 25. odcinku serialu „Felicita”

Po ciężkich chwilach z 23. odcinka „Felicity”, kiedy to Oliwia musiała szukać oparcia między innymi u Elżbiety, w jej życiu wreszcie pojawi się światełko w tunelu. Ponowny przyjazd do włoskiego Polignano okaże się dla niej przełomowy. Młoda bohaterka zdoła odnowić kontakt z Davide oraz wyciągnie rękę na zgodę do swoich przyjaciół. Tym samym po serii ostatnich zawirowań zyska szansę na naprawienie więzi, które mocno ucierpiały przez nawarstwiające się kłopoty osobiste i rodzinne.

Rezygnacja Giulii z podróży do Nowego Jorku w 25. odcinku „Felicity”

Poważny zwrot akcji nastąpi także w wątku Giulii. Chociaż jeszcze w 24. odcinku serialu „Felicita” kobieta pakowała walizki, by wraz z Nico wyjechać z Polignano, ostatecznie porzuci te zamiary. Bohaterka odwoła swój wylot do Nowego Jorku i wyraźnie zbliży się do własnego ojca. Podjęcie tak istotnego kroku będzie stanowiło niezwykle ważny moment w tym pełnym napięć okresie jej życia.

Kolejny kryzys w związku Zośki i Marco w 25. odcinku serialu „Felicita”

Niestety, Zośka nie uniknie kolejnych rozczarowań w życiu prywatnym. Jej skomplikowana więź z Marco po raz kolejny stanie pod dużym znakiem zapytania. Głównym powodem nieporozumień okaże się zderzenie zawodowej lojalności mężczyzny z zupełnie innymi oczekiwaniami ze strony partnerki. Podczas gdy Marco postanowi twardo trzymać się własnego kodeksu pracy, Zośka będzie wymagała od niego odmiennej postawy. Taki brak porozumienia błyskawicznie wywoła następny poważny kryzys między tą dwójką.

Wspólny taniec Zośki i Giulii w 25. odcinku „Felicity” pozwala uwolnić emocje

Zwieńczeniem dnia będzie niezwykle istotna konfrontacja Zośki oraz Giulii. Obie kobiety spotkają się wieczorem w kręgu taranty, gdzie żywiołowy taniec pomoże im wyrzucić z siebie skrywane dotąd emocje. Po serii bolesnych doświadczeń powiązanych z postacią Kamila, bohaterki wreszcie staną twarzą w twarz z uczuciami, które tak długo w sobie dusiły. Wspólne uczestnictwo w tym tradycyjnym rytuale zapisze się jako jedna z najbardziej poruszających scen całego epizodu.

Kiedy oglądać 25. odcinek serialu „Felicita”? Data i godzina emisji

Widzowie mogą śledzić nowe odsłony serialu „Felicita” na kanale TVP1 od poniedziałku do środy punktualnie o godzinie 20:30. Telewizyjna premiera 25. odcinka została zaplanowana na poniedziałek, 9 listopada 2026 roku. Osoby korzystające z internetu znajdą wszystkie wyemitowane już części w serwisie streamingowym TVP VOD.

latformie TVP VOD.

O czym jest serial "Felicita i kto w nim występuje?

Produkcja TVP „Felicita” to 26-odcinkowy serial obyczajowy zrealizowany we współpracy polsko-włoskiej, którego reżyserem jest Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieść „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książka „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Historia skupia się na warszawskiej psycholożce, Zośce. Kobieta razem z córką, Oliwią, wyrusza do Polignano a Mare w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadane w liście napisanym przez zmarłego Kamila. We Włoszech na jaw wychodzi podwójne życie mężczyzny, który miał tam partnerkę, synka Nico oraz prawa do części nieruchomości. Walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają Zośkę i Oliwię do konfrontacji z przeszłością i rozpoczęcia nowego etapu w życiu w serialu „Felicita”.

W rolach głównych widzowie mogą oglądać:

Laurę Breszkę jako Zośkę,

Dawida Ogrodnika jako Kamila,

Klementynę Karnkowską jako Oliwię,

Orianę Celentano jako Giulię,

Francesca Petita jako Davide,

Annę Dereszowską jako Ewkę.

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