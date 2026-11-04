M jak miłość, odcinek 1955. Elżbieta podstępem zmyli Marcina i Jakuba

Intryga Elżbiety przeciwko Kamie w 1955. odcinku "M jak miłość"

W nadchodzącym 1955. odcinku "M jak miłość" Domańska będzie kontynuować swój plan uderzenia w Kamę przy pomocy osób trzecich. Kobieta przekaże pieniądze Lilce (Monika Sznajder), która za pośrednictwem wynajętego prawnika zażąda od Chodakowskiej wysokiego odszkodowania. Powodem roszczeń będzie miało być rzekome zniszczenie włosów klientki i wywołanie u niej dotkliwych strat.

Jednocześnie w ukochaną Marcina uderzy również Klara (Aleksandra Kisio). Zacznie ona publikować w sieci negatywne opinie na temat salonu fryzjerskiego, co bezpośrednio przełoży się na utratę klientek przez Kamę.

Żaden z bohaterów w 1955. odcinku "M jak miłość" nie zorientuje się, że główną inspiratorką tych wszystkich problemów jest właśnie Elżbieta. Domańska dołoży wszelkich starań, by jej nazwisko nie zostało powiązane z atakami na salon. Będzie doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że Marcin i Jakub obiecali Kamie odnaleźć sprawcę całego zamieszania. Z tego powodu pani prezes uzna za priorytet całkowite zmylenie obu detektywów.

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Jak Elżbieta zmyli Marcina i Jakuba w 1955. odcinku "M jak miłość"?

Aby zrealizować swój cel w 1955. odcinku "M jak miłość", Domańska osobiście zadzwoni do Karskiego i zaaranżuje wizytę w biurze detektywistycznym. Choć podczas rozmowy zapyta o Marcina, to już w trakcie samego spotkania zacznie go całkowicie ignorować. Chodakowski zjawi się w agencji dopiero pod koniec wizyty klientki, jednak Elżbieta nie okaże niezadowolenia z powodu jego spóźnienia, gdyż idealnie wpisze się ono w jej chłodną kalkulację.

- „Przepraszam, ale spotkanie mi się przedłużyło” - wytłumaczy się Marcin.

- „Nie szkodzi. Wszystko sobie już z panem Jakubem omówiliśmy. Czekam w takim razie na ofertę ze szczegółową wyceną” - zrozumie niespodziewanie Elżbieta.

- „Do końca tygodnia będzie pani ją miała na mailu” - zapewni ją Karski, po czym doda: - „Nie wiem jeszcze, który z nas się tym zajmie...”

W tym momencie 1955. odcinka "M jak miłość" nastąpi największe zaskoczenie dla obu partnerów biznesowych. Okazuje się bowiem, że Domańskiej przestanie zależeć na osobistym zaangażowaniu Marcina w jej zlecenie. Kobieta przybierze maskę osoby całkowicie obojętnej i zachowując czysto służbowy ton, szybko opuści biuro detektywów.

- „A to wszystko mi jedno. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Mam kolejne spotkanie” - pożegna się Domańska.

Manipulacje Elżbiety wobec Chodakowskiej w 1955. odcinku "M jak miłość"

Taktyka zastosowana w 1955. odcinku "M jak miłość" przyniesie zamierzony efekt, ponieważ Jakub natychmiast uzna, że natrętna klientka wreszcie dała Marcinowi święty spokój. Identyczne wnioski wyciągnie sam Chodakowski. Obaj śledczy popełnią jednak poważny błąd w ocenie sytuacji, realizując tym samym dokładny scenariusz napisany przez podstępną Domańską.

- „No wygląda na to, że pani prezes w końcu ci odpuściła” - uzna Jakub.

- „Najwyższy czas” - ucieszy się Marcin.

W rezultacie detektywi w 1955. odcinku "M jak miłość" w ogóle nie powiążą postaci Elżbiety z kłopotami Kamy, o co pani prezes skrupulatnie zadba. Kobieta pójdzie jednak o krok dalej i oprócz Marcina zacznie manipulować także jego żoną. Odwiedzi salon fryzjerski Chodakowskiej, gdzie odegra rolę osoby współczującej i zaprosi małżeństwo na wieczornego drinka w swoim domu.

Para przyjmie propozycję, szczególnie że gospodyni obieca im wreszcie zaprezentować swojego męża Artura (Sławomir Grzymkowski). Za tym gestem ponownie będą kryły się jednak wyłącznie złe intencje Domańskiej.

Data emisji 1955. odcinka "M jak miłość" w TVP2

Telewizyjną premierę 1955. odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowano na poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.