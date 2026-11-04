„M jak miłość” odcinek 1959. Kama i Marcin poznają męża Elżbiety. Domański coś ukrywa? - ZDJĘCIA

Mąż Elżbiety Domańskiej pojawi się w 1959. odcinku „M jak miłość”. Kim jest Artur?

Chodakowscy wreszcie staną twarzą w twarz z owianym tajemnicą partnerem Elżbiety. Do tego spotkania dojdzie w 1959. odcinku „M jak miłość”, kiedy Kama i Marcin odwiedzą kobietę po jej wcześniejszych zaproszeniach, by przenieść znajomość z detektywem na grunt prywatny. Do tej pory bohaterka ograniczała się jedynie do opowieści o mężczyźnie, zdradzając między innymi problemy z bezpłodnością oraz sugerując zawiły charakter ich małżeństwa. Teraz wszelkie domysły zostaną zweryfikowane, ponieważ Artur osobiście ugości Kamę i Marcina we własnym domu i pozwoli im wyrobić sobie o nim zdanie. Jakie oblicze zaprezentuje przed gośćmi?

Nowy bohater w „M jak miłość”. Czy Artur okaże się gorszy od Elżbiety Domańskiej?

Wprowadzenie męża Elżbiety na ekran zwiastuje poważne komplikacje w nadchodzących odsłonach „M jak miłość”. Scenarzyści z pewnością mają konkretny cel, decydując się na rozbudowanie tego wątku i fizyczne zaprezentowanie postaci Artura. Wcześniej widzowie słyszeli o nim wyłącznie podczas pogawędek Domańskiej z Chodakowskim, a sam bohater pozostawał całkowicie niewidoczny.

Ten stan rzeczy ulegnie zmianie w 1959. odcinku „M jak miłość”, gdy małżonkowie wspólnie podejmą zaproszoną parę w swoich progach. Ku zaskoczeniu wszystkich, relacje gospodarzy wcale nie będą wydawać się chłodne. Najnowsze fotografie z planu wyraźnie pokazują, że Elżbieta i Artur nie szczędzą sobie czułych gestów. Takie zachowanie budzi zdziwienie w kontekście dotychczasowych poczynań Domańskiej, która regularnie kusi, podrywa i próbuje uwieść Marcina. Kobieta spełniona w małżeństwie raczej unikałaby podobnych kroków, co dowodzi, że wyraźnie poszukuje ona dodatkowych emocji. Pozostaje pytanie, czy jej mąż nie jest jeszcze bardziej przebiegłym graczem niż ona sama.

Sławomir Grzymkowski dołącza do obsady „M jak miłość”. Kim jest serialowy Artur?

W postać Artura wcieli się urodzony w 1968 roku Sławomir Grzymkowski, będący polskim aktorem teatralnym, filmowym i serialowym. Widzowie mogą kojarzyć go z ról w takich popularnych serialach jak „Barwy szczęścia”, „Klan” czy „Przyjaciółki”. Artysta ukończył studia w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Na swoim koncie ma także sukcesy sceniczne, w tym zdobyte w 2023 roku wyróżnienie w kategorii Open podczas łódzkiego I Festiwalu Sztuki Aktorskiej „Teatropolis”, które przyznano mu za kreację w sztuce „Prime Time”.

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