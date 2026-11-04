Przełom w 1959 odcinku "M jak miłość". Martyna i Jakub zamieszkają razem, ale Kasia zagrozi ich relacji

Martyna i Jakub zamieszkają razem w 1959 odcinku "M jak miłość"

W 1959 odcinku "M jak miłość" relacja Martyny i Jakuba wejdzie w zupełnie nową fazę. Para będzie miała już za sobą oficjalne wyjście poza ramy przyjaźni, spotkania w domowym zaciszu i na mieście, a także pierwsze pocałunki i wspólnie spędzone noce. Po tym, jak zazdrosna Wysocka będzie musiała rywalizować o względy Karskiego z Igą (Maryla Morydz) oraz Klarą (Aleksandra Kisio), zakochani podejmą decyzję o wspólnym zamieszkaniu i wykonają kolejny poważny krok.

Bohaterowie w 1959 odcinku "M jak miłość" uznają, że mijanie się w pośpiechu na mieście im nie wystarcza, a wspólny dach nad głową pozwoli im znacznie częściej przebywać w swoim towarzystwie. Ich relacja będzie układała się na tyle pomyślnie, że szczęśliwa Martyna otrzyma pięknie udekorowane klucze do domu. Mimo tych dobrych wiadomości uśmiech bardzo szybko zniknie z twarzy zakochanej kobiety.

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Kasia znów namiesza w życiu Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość"

Powodem zmartwień w 1959 odcinku "M jak miłość" okaże się inna kobieta, której obecności Martyna obawiała się już od dłuższego czasu. Jej lęk będzie w pełni uzasadniony dawnymi traumami, ponieważ wcześniej Marcin (Mikołaj Roznerski) porzucił ją, wybierając Kamę (Michalina Sosna) oraz dzieci, Szymka (Staś Szczypiński) i Maję (Laura Jankowska). Lekarka bardzo mocno przeżyła tamto rozstanie i bała się powtórki u boku Jakuba, jednak ten czarny scenariusz znów stanie się niezwykle realny.

Sytuację w 1959 odcinku "M jak miłość" skomplikuje fakt, że Kasia razem z jego córką Zosią (Oliwia Zygier) nadal będzie ukrywać się przed mordercą Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Uciekająca przed napastnikiem Sanocka podejmie nieudaną próbę kontaktu z byłym mężem, który w tym samym czasie wybierze spędzanie miłych chwil z Martyną. Mimo to Karski wkrótce znów zacznie intensywnie myśleć o byłej żonie, co sprawi Wysockiej ogromny ból i zapoczątkuje kolejne problemy.

Zdrada i tajemnica ojcostwa Zosi w 1960 odcinku "M jak miłość"

W 1960 odcinku "M jak miłość" byli małżonkowie spotkają się osobiście zaraz po tym, jak do Kasi dotrze informacja o zatrzymaniu Olka (Maurycy Popiel). W trakcie tej rozmowy Sanocka wyzna wreszcie prawdę o swoim romansie z Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), u którego detektyw znalazł wcześniej jej naszyjnik, oraz wskaże Mariusza jako zabójcę kochanka. Kobieta przekaże Jakubowi również specjalny list wyjaśniający kwestię ojcostwa Zosi, zastrzegając jednak, że kopertę może otworzyć dopiero po jej śmierci.

Należy zadać pytanie, czy w 1960 odcinku "M jak miłość" Jakub uszanuje tę prośbę, czy może przeczyta list wcześniej. Taka wiedza mogłaby całkowicie pogrzebać jego relację z Martyną, która doskonale będzie zdawała sobie sprawę z tego, jak bardzo detektyw pragnął zostać ojcem. W kolejnych odsłonach serialu okaże się, czy Karski porzuci Wysocką i wróci do byłej żony, by stworzyć prawdziwą rodzinę dla Zosi, a kolejna kobieta zniweczy szczęście lekarki.

Kiedy oglądać 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2? Data emisji

Telewizyjną premierę 1959 odcinka "M jak miłość" zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.