W poprzednim odcinku Derya próbowała zrozumieć, co Beyza robi w salonie Yoncy. W tym czasie swatka wypytywała o Silę. Hancer i Cihan zajmowali się Cihanem Gururem. W salonie robiło się coraz bardziej nerwowo, bo Yonca ostro traktowała Beyzę i Gülsüm. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 237 - streszczenie

Derya zakpi z rękawiczek Cemila, a wkrótce potem pojawi się w salonie Yoncy. Hancer będzie wspierać Cihana w codziennej opiece nad dzieckiem. Tymczasem swatka spróbuje zbliżyć się do Sili. Engin stanowczo stanie jej na drodze i nie dopuści jej do dziewczyny.

„Panna młoda” odcinek 237 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

237. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w piątek, 30 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. Wtedy widzowie poznają dalsze losy Hancer, Cihana i pozostałych bohaterów.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, osieroconej dziewczynie, która opiekuje się chorym bratem. Aby opłacić jego leczenie, zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny. Po przeprowadzce do jego rezydencji odkrywa, że mieszka tam także Beyza, była żona Cihana. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między młodymi małżonkami rodzi się uczucie. Cihan jest gotów walczyć o ukochaną mimo sprzeciwu otoczenia. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin