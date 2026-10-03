M jak miłość, odcinek 1946: Fatalna zabawa Marysi podczas wesela Natalki. Będzie musiała udawać - ZDJĘCIA

Marysia nie będzie szczęśliwa u boku Artura w 1946 odcinku "M jak miłość"

Podczas ślubu Natalki i Adama (Patryk Szwichtenberg) Marysia nie pozwoli sobie na jawną demonstrację małżeńskiego kryzysu. Ponieważ jej bliscy nie mają pojęcia o niewierności Artura, nagłe fochy czy siedzenie w kącie wywołałyby niepotrzebne plotki. Jedyną powierniczką Rogowskiej pozostanie Judyta (Paulina Chruściel). Przed resztą gości Marysia będzie udawać, że wszystko jest w najlepszym porządku. Artur spróbuje wykonać kilka czułych gestów w stronę żony, lecz ona stanowczo zachowa dystans, delikatnie unikając choćby chwytania za dłoń. Największym sprawdzianem jej wytrzymałości okaże się jednak moment, gdy para będzie musiała wyjść na parkiet.

Taniec z Arturem przywoła Marysi piękne wspomnienia

Aby nie wzbudzać podejrzeń wśród gości weselnych, Marysia zgodzi się na taniec ze swoim mężem. Zamiast jednak bawić się w rytm muzyki, całkowicie zanurzy się w bolesnych przemyśleniach. Znajdując się blisko niewiernego partnera, mimowolnie przypomni sobie czasy, gdy ich relacja była pełna miłości i zaufania. Każdy ruch Artura będzie dla niej przypomnieniem dawnego szczęścia, zanim na jaw wyszedł jego romans z Joanną (Dominika Sakowicz). W głowie Rogowskiej pojawią się obrazy z przeszłości, gdy wspólnie cieszyli się życiem, nie podejrzewając, co przyniesie przyszłość.

Obrączki Natalki i Adama przytłoczą Marysię. Trudno o tym zapomnieć

Jeszcze w trakcie przygotowań do ceremonii, gdy Marysia będzie wspierać Natalkę, jej wzrok padnie na ślubne obrączki pary młodej. Ten drobny detal wywoła lawinę wspomnień z jej własnego ślubu z Arturem, kiedy przysięgała mu miłość aż po grób. Bolesne okażą się także pełne entuzjazmu słowa siostrzenicy, która z uśmiechem wyzna, że uważa małżeństwo Rogowskich za absolutny wzór do naśladowania. Marysia przyjmie te słowa w milczeniu, nie mając siły na żaden komentarz.

Swoje cierpienie Rogowska będzie musiała znosić w całkowitej ciszy. Choć będzie się uśmiechać i wirować na parkiecie, w głębi duszy przeżyje ogromny dramat. Prawdę o jej stanie będzie znała jedynie Judyta. Nawet Barbara (Teresa Lipowska) zauważy niepokojący dystans między córką a zięciem, ale nie odgadnie jego prawdziwej przyczyny. W oczach większości gości Rogowscy wciąż będą jawić się jako idealna, szczęśliwa para, choć rzeczywistość okaże się zupełnie inna.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą!