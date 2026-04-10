M jak miłość, odcinek 1926. Barbara dostrzeże problemy Mateusza i zapyta o Majkę

"M jak miłość", odcinek 1926. Barbara dostrzeże problemy Mateusza

Jeszcze przed uroczystością zaślubin Eweliny (Anna Jarosik) oraz Michała (Tomasz Rożniatowski) Mateusz przyjedzie do Grabiny w 1926. odcinku "M jak miłość". Młody mężczyzna zaplanuje wizytę w rodzinnych stronach, aby spotkać się przede wszystkim z ukochaną babcią, od lat służącą mu cennymi wskazówkami. Podobnie wydarzy się w tym przypadku, ponieważ bystra seniorka błyskawicznie zauważy udrękę ukochanego wnuka i zdecydowanie nie pozostawi go samego z problemami.

W 1926. epizodzie "M jak miłość" Barbara momentalnie wywnioskuje, że przyczyną zmartwień Mateusza jest wyjątkowo atrakcyjna dla niego Majka. Wnikliwa babcia doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ wielokrotnie obserwowała tęskne spojrzenia rzucane przez wnuka w stronę dziewczyny. Niestety, wybranka serca wciąż tkwi w relacji z innym partnerem, choć sam Mostowiak oddałby wiele, by zająć jego miejsce u jej boku.

Rafał Kowalski i Teresa Lipowska w "M jak miłość". Seniorka zachęci do walki o Majkę

Według doniesień portalu swiatseriali.interia.pl, w 1926. odsłonie "M jak miłość" Barbara przejdzie do rzeczy i bezpośrednio zapyta wnuka o Majkę. Chłopak postara się uniknąć odpowiedzi, rzucając ogólniki. Taka taktyka na nic się jednak nie zda, gdyż bystra seniorka błyskawicznie rozszyfruje prawdziwe problemy swojego wnuczka!

- Co u ciebie słychać, jak tam na studiach i co słychać u Majki? - spyta Barbara, a gdy Mateusz nie odpowie jej na to wprost, to od razu doda - Widzę, że jesteś rozdarty, więc poradzę ci...

Właśnie wtedy w 1926. odcinku telenoweli "M jak miłość" chłopak wejdzie w słowo swojej rozmówczyni, będąc całkowicie przekonanym o tym, co za chwilę usłyszy. Grubo się jednak pomyli!

- Że jeśli nie wiadomo, jak się zachować, to trzeba się zachować przyzwoicie? Zapamiętałem twoje słowa, babciu... - dokończy Mateusz.

- A że trzeba słuchać swojego serca? - wtrąci seniorka.

- Akurat moje serce do tej pory było słabym doradcą... - podsumuje jej wnuczek.

Decyzja Mateusza w 1926. odcinku "M jak miłość". Przyzwoitość wygra z uczuciem

W 1926. odcinku serialu "M jak miłość" słowa mężczyzny okażą się niezwykle trafne, ponieważ mimo silnego uczucia do Majki, wrodzona przyzwoitość uniemożliwi mu zniszczenie jej obecnego związku. Zrezygnuje z intryg, chociaż świetnie zdaje sobie sprawę z fałszywej natury Tomka.

W konsekwencji w 1926. epizodzie "M jak miłość" chłopak zignoruje zaloty zafascynowanej nim Bogny (Sherazade Wolff). Kobieta pojawi się u jego boku za sprawą Janka (Jakub Sirko), który zaprosi ją na wesele w roli partnerki dla przyjaciela. Mostowiak oczywiście zachowa pełną kulturę i takt podczas uroczystości, lecz jego myśli nadal będą krążyć wokół ukochanej. Obecność Tomka przy boku Majki pozostanie dla niego murem, którego nie będzie potrafił i nie chciał zburzyć...