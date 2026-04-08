„Dochodzenie”, „Celeste” i „Foodie Love” do obejrzenia za darmo! Bez rejestracji, bez subskrypcji

„DOCHODZENIE” (2020) – PRAWDZIWA HISTORIA, KTÓRA WSTRZĄSNĘŁA EUROPĄ

Ten sześcioodcinkowy miniserial, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z 2017 roku, które odbiły się szerokim echem w całej Europie, opowiada o śledztwie prowadzonym przez kopenhaski wydział zabójstw po zaginięciu szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Kobieta weszła na pokład eksperymentalnej łodzi podwodnej ekscentrycznego wynalazcy, a rutynowy wywiad zamienił się w dramatyczną historię.

Reżyserem i scenarzystą serialu jest Tobias Lindholm – współscenarzysta kultowego „Borgen” i autor scenariuszy do nagradzanych filmów Thomasa Vinterberga, takich jak „Polowanie” czy oscarowe „Na rauszu”. Twórca zdecydował się na nietypowe podejście: zamiast skupiać się na sprawcy, pokazuje pracę śledczych, którzy miesiącami analizują dowody, współpracują z ekspertami, a także zmagają się z presją ze strony mediów i opinii publicznej.

Historią nie jest przemoc. Historią jest to, co przemoc po sobie zostawia. To ludzie, którzy muszą z nią żyć. I ludzie, którzy muszą żyć dalej. Wartość życia nie tkwi w momencie, w którym zostaje ono odebrane. Nie w przemocy. Nie w rozgłosie wokół. Tkwi w tym, co następuje później. W cierpliwości. W odpowiedzialności. W ludziach, którzy się zjawiają. I zostają. To jest ta historia — mówi Tobias Lindholm.

„Dochodzenie” wyróżnia się oszczędną formą, dbałością o maksymalny realizm, dzięki czemu tworzy wierny portret policyjnej pracy – bez efekciarskich pościgów i hollywoodzkich zwrotów akcji. Serial zdobył pięć nominacji do prestiżowych duńskich nagród Robert, m.in. dla najlepszego serialu oraz za role aktorskie Sørena Mallinga, Laury Christensen i Pilou Asbæka.

„CELESTE” (2024) – THRILLER PODATKOWY

Hiszpański serial „Celeste” to oryginalna produkcja łącząca napięcie rodem z amerykańskich thrillerów z historią inspirowaną prawdziwymi przypadkami podatkowych sporów z udziałem celebrytów.

Główną bohaterką jest Sara Santano – doświadczona inspektorka skarbowa, która po ponad trzydziestu latach pracy zamierza przejść na emeryturę. W ostatnim dniu służby otrzymuje jednak najważniejsze zadanie w historii swojej kariery: musi udowodnić, że Celeste – światowa gwiazda muzyki latynoskiej – w rzeczywistości mieszka w Hiszpanii i powinna płacić tam podatki. Jeśli jej śledztwo zakończy się sukcesem, państwo może odzyskać nawet 20 milionów euro. Sara rozpoczyna drobiazgowe dochodzenie, analizując każdy szczegół z życia gwiazdy – od wizyt w salonach fryzjerskich, przez rezerwacje w restauracjach, aż po artykuły prasowe i doniesienia paparazzi. W świecie, w którym reputacja jest równie cenna jak pieniądze, granica między prawdą a wizerunkiem okazuje się niezwykle cienka.

Serial stworzył Diego San José, a za reżyserię odpowiada Elena Trapé. W roli głównej występuje znana hiszpańska aktorka Carmen Machi, która w swojej kreacji balansuje między napięciem a subtelnym humorem.

„FOODIE LOVE” (2019) – ROMANS ZACZYNAJĄCY SIĘ PRZY STOLE

„Foodie Love” to zmysłowa opowieść o relacjach, które rodzą się w nieoczekiwanych miejscach. Dwoje trzydziestoparolatków poznaje się dzięki aplikacji mobilnej dla miłośników jedzenia i postanawia sprawdzić, czy wspólna pasja kulinarna może stać się fundamentem prawdziwego związku.

Kolejne randki prowadzą bohaterów przez restauracje, bary i kawiarnie różnych europejskich miast. Jedzenie staje się tu nie tylko pretekstem do spotkań, ale także sposobem na odkrywanie emocji, wspomnień i lęków, które bohaterowie wynieśli z poprzednich relacji. Jak w kuchni – także w miłości potrzebna jest odwaga, by spróbować czegoś nowego.

Serial wyreżyserowała ceniona hiszpańska twórczyni Isabel Coixet. W rolach głównych występują Laia Costa oraz argentyński aktor Guillermo Pfening. Produkcja zachwyca wizualną stroną – pięknymi kadrami, subtelną muzyką i scenami kulinarnymi, które niemal pozwalają poczuć smak potraw na ekranie.

EUROPEJSKIE SERIALOWE HISTORIE CAŁKOWICIE ZA DARMO

Nowe seriale w ofercie pokazują różne oblicza współczesnego kina. To doskonała okazja, by sięgnąć po europejskie produkcje, które na innych platformach dostępne są wyłącznie w ramach płatnych abonamentów. ARTE.tv konsekwentnie udostępnia widzom ambitne produkcje z całej Europy, łączące wysoki poziom artystyczny z uniwersalnymi historiami o współczesnym świecie. Dzięki temu widzowie mogą odkrywać różnorodne perspektywy i style narracyjne – od skandynawskiego realizmu, przez hiszpański thriller, aż po autorskie, nastrojowe opowieści o relacjach i codzienności.

