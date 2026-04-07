M jak miłość, odcinek 1923: Kama zamyka drzwi przed Marcinem. Jedna wiadomość zrujnuje wszystko

M jak miłość, odcinek 1923: Poważny kryzys w związku Kamy i Marcina

Relacja Kamy i Marcina przechodzi niezwykle trudne chwile, co zapowiada kolejne komplikacje. Ślązaczka usilnie namawia partnera, aby porzucił ryzykowny zawód. Chodakowski jednak wyraźnie się waha i nie ukrywa swojej niechęci do zmiany pracy. Taka postawa sprawia, że kobieta czuje się zepchnięta na dalszy plan w życiu swojego ukochanego. Losy bohaterów widzowie poznają we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2.

M jak miłość: Kama zignoruje Marcina i nie wpuści go do mieszkania

Chodakowski wykaże się dobrą wolą i odda żonie do dyspozycji swoje warszawskie mieszkanie na czas jej egzaminów. Sam tymczasowo przeniesie się do biura, by zapewnić jej pełen komfort. Niestety, pod budynkiem egzaminacyjnym dojdzie do fatalnego spięcia, które tylko spotęguje gniew Kamy. Niedługo potem detektyw zjawi się pod drzwiami lokalu i będzie usilnie prosił o wpuszczenie do środka. Zapłakana kobieta zachowa milczenie, całkowicie ignorując zarówno jego pukanie, jak i wibrujący od połączeń telefon. Bohaterka pozostanie nieugięta i nie pozwoli mężowi wejść do pomieszczenia.

Zaskakujący zwrot akcji w M jak miłość. Chodakowski dostanie wiadomość o rozwodzie

Wizyta detektywa pod drzwiami miała konkretny cel, ponieważ mężczyzna chciał poinformować ukochaną, że ostatecznie zamierza zrezygnować z niebezpiecznej pracy. Przez upór kobiety nie dostanie jednak szansy na przekazanie jej tych przełomowych wieści. Odrzucony Chodakowski wyruszy na samotną przechadzkę, a wkrótce jego świat legnie w gruzach. Mężczyzna otrzyma od żony krótką wiadomość SMS, w której Kama zażąda natychmiastowego rozwodu. To wydarzenie całkowicie załamie bohatera i choć batalia o przetrwanie tego małżeństwa jeszcze potrwa, relacje pary długo nie wrócą do normy. Wielbiciele tej dwójki muszą przygotować się na nadchodzące kłopoty.

