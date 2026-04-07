To najmodniejsze spodnie na wiosnę 2026. Maja Bohosiewicz ma już swój ulubiony typ. Idealnie sprawdzą się do marynarki lub sportowego looku

Wiosna 2026 przynosi modowe trendy, w których wygoda i styl doskonale się uzupełniają, a spodnie stają się kluczowym elementem garderoby, łączącym elegancję z luzem.

Nowe fasony spodni przechodzą metamorfozę, stawiając na nowoczesne detale i komfort, co pozwala na ich uniwersalne zastosowanie zarówno w eleganckich, jak i casualowych stylizacjach.

Ich wszechstronność sprawia, że można je stylizować na wiele sposobów, dopasowując do różnych okazji i podkreślając sylwetkę, co przyczynia się do ich rosnącej popularności.

Mowa o spodniach typu foldover pants, charakteryzujących się wywiniętym pasem, które szybko zyskały uznanie wśród gwiazd i influencerek, stając się jednym z najbardziej pożądanych elementów garderoby na ten sezon.

Nowe trendy pokazują, że klasyczne fasony przechodzą metamorfozę. Projektanci stawiają na detale, które nadają ubraniom nowoczesnego charakteru, jednocześnie nie rezygnując z komfortu. Spodnie, które królują tej wiosny, świetnie wpisują się w ten nurt, ponieważ są eleganckie, ale nie sztywne, dzięki czemu można je nosić zarówno do pracy, jak i na co dzień. Doskonale komponują się z marynarką, tworząc stylowy, minimalistyczny zestaw, ale równie dobrze wyglądają w bardziej casualowej odsłonie, np. z bluzą czy t-shirtem.

Modne spodnie na wiosnę 2026

To właśnie uniwersalność sprawia, że ten model zdobywa tak dużą popularność. Można go stylizować na wiele sposobów, dopasowując do własnego stylu i okazji. W wersji eleganckiej wystarczy dodać klasyczne dodatki i buty na obcasie, by uzyskać szykowny efekt. Z kolei w wydaniu sportowym świetnie sprawdzą się sneakersy i luźniejsza góra. Tego typu spodnie optycznie wydłużają nogi i podkreślają talię, co dodatkowo wpływa na ich atrakcyjność. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób po nie sięga.

Foldover pants - spodnie idealne na wiosnę

Mowa o tzw. foldover pants, czyli spodniach z charakterystycznie wywiniętym lub szerokim pasem w talii. To właśnie ten detal sprawia, że model wyróżnia się na tle innych fasonów i nadaje stylizacji modowego pazura. Pas można układać na różne sposoby, wyżej lub niżej, dzięki czemu łatwo dopasować spodnie do swojej sylwetki i preferencji.

Ten krój jest nie tylko wygodny, ale też bardzo efektowny, dlatego szybko podchwyciły go gwiazdy i influencerki. Maja Bohosiewicz to jedna z osób, które już pokochały ten trend i chętnie pokazują go w swoich stylizacjach.

Foldover pants pojawiają się zarówno w eleganckich zestawach z marynarką, jak i w bardziej swobodnych lookach, co czyni je jednym z najbardziej wszechstronnych elementów garderoby na wiosnę 2026.