La promesa, odcinek 369: Cruz nie ufa Catalinie i Pelayo. Ich każdy krok jest uważnie obserwowany

Joanna Dembek
2026-04-07 14:20

„La promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym pokojówka Jana desperacko dąży do odkrycia prawdy o śmierci matki. W murach luksusowej posiadłości z początku XX wieku zemsta przeplata się z niebezpiecznymi intrygami arystokracji. Kolejne emocje czekają na widzów już 14 kwietnia w 369. odcinku.

i

Scena z serialu "La Promesa", gdzie Cruz wyznacza przyzwoitkę Catalinie i Pelayo, których każdy krok jest obserwowany.

W poprzednim odcinku (368) Jana, zraniona faktem, że Curro przez długi czas ukrywał przed nią prawdę o swoim ojcu, opuściła pałac i spędziła noc u Ramony. Jej zniknięcie wzbudziło niepokój brata i służby, podczas gdy Cruz wpadła w gniew z powodu jej niesubordynacji. Catalina pokłóciła się z ojcem i macochą o to, jak ma wyglądać jej ślub i wesele. Tymczasem Pelayo otrzymał tajemniczy list.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 369

Markiz i markiza są oburzeni nieodpowiedzialnym zachowaniem Jany. Maria znajduje przyjaciółkę w domu Ramony i sprowadza ją z powrotem do pałacu. Manuel wraca z zawodów lotniczych. Między nim a matką dochodzi do kolejnego spięcia na tle jego ryzykownej pasji. Catalina i Pelayo mówią Cruz i Alonsowi, że chcą wyjechać na kilka dni. Markiza wyznacza im przyzwoitkę.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 369. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
