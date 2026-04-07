La promesa, odcinek 369: Cruz nie ufa Catalinie i Pelayo. Ich każdy krok jest uważnie obserwowany

W poprzednim odcinku (368) Jana, zraniona faktem, że Curro przez długi czas ukrywał przed nią prawdę o swoim ojcu, opuściła pałac i spędziła noc u Ramony. Jej zniknięcie wzbudziło niepokój brata i służby, podczas gdy Cruz wpadła w gniew z powodu jej niesubordynacji. Catalina pokłóciła się z ojcem i macochą o to, jak ma wyglądać jej ślub i wesele. Tymczasem Pelayo otrzymał tajemniczy list.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 369
Markiz i markiza są oburzeni nieodpowiedzialnym zachowaniem Jany. Maria znajduje przyjaciółkę w domu Ramony i sprowadza ją z powrotem do pałacu. Manuel wraca z zawodów lotniczych. Między nim a matką dochodzi do kolejnego spięcia na tle jego ryzykownej pasji. Catalina i Pelayo mówią Cruz i Alonsowi, że chcą wyjechać na kilka dni. Markiza wyznacza im przyzwoitkę.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 369. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)