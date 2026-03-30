M jak miłość, odcinek 1922: Szok dla Majki. Dowie się o ślubie Tomka i Justyny i usłyszy jej miłosne wyznanie

Ojciec Justyny zacznie wywierać presję na Tomku w "M jak miłość"

W nadchodzącym, 1922. epizodzie „M jak miłość”, ojciec ciężarnej Justyny po raz kolejny odwiedzi Tomka na uczelni. Mężczyzna, będący zamożnym biznesmenem, będzie próbował nakłonić chłopaka do ożenku ze swoją córką, obiecując mu w zamian nawet przekazanie własnej firmy. Zdeterminowany ojciec przyprowadzi ze sobą Justynę, by wzmocnić siłę swoich argumentów.

W 1922. odcinku serialu widzowie zobaczą, jak wpływowy przedsiębiorca daje Kubickiemu czas na podjęcie ostatecznej decyzji. Jednocześnie, wykorzystując swoje uczelniane kontakty, postawi chłopaka w bardzo niewygodnej sytuacji, z której trudno będzie znaleźć dobre wyjście.

M jak miłość, odc. 1922: Majka stanie twarzą w twarz z Justyną na uczelni

Justyna z 1922. odcinka „M jak miłość” doskonale rozumie powagę sytuacji, jednak nie będzie potrafiła postawić się despotycznemu ojcu. Swoje frustracje wyładuje dopiero podczas nieoczekiwanej rozmowy z Majką. Co ciekawe, ciężarna dziewczyna nie będzie miała świadomości, z kim rozmawia, ponieważ obecna partnerka Tomka ukryje swoją prawdziwą tożsamość.

- A ty czekasz na Tomka? - spyta ją Majka.

- Nie, na ojca. A ty znasz Tomka? - odbije piłeczkę Justyna.

- No tak, jestem jego... koleżanką z roku - powie po chwili, na co ciężarna wybuchnie płaczem.

W 1922. odsłonie „M jak miłość” Majka wykaże się empatią i zaopiekuje się roztrzęsioną Justyną. Mimo że ma do czynienia z kobietą, z którą jej chłopak spodziewa się dziecka, a wkrótce – jak się okaże – również planuje ślub, nie pozostawi jej bez pomocy.

- Co się stało? - zainteresuje się Majka.

- Mój ojciec... Boże, co za kompromitacja - wyrzuci z siebie Justyna.

- Poczekaj, nie powinnaś się tak denerwować - spróbuje uspokoić ją obecna dziewczyna Tomka.

- Wiem - odpowie obecna.

- Który to miesiąc? - dopyta Majka.

- Ósmy. Mam termin w grudniu na święta. Ja już nie wyrabiam. Mój ojciec mnie tutaj zaciągnął i kazał mi powiedzieć Tomkowi, że go kocham. On chce, żeby on się ze mną ożenił. Przecież... to by było okropne - zwierzy jej się Justyna.

Majka będzie chciała zerwać z Tomkiem w 1922. odcinku M jak miłość. Plany pokrzyżuje tragedia

Rozmowa z Justyną w 1922. odcinku „M jak miłość” całkowicie zaskoczy Majkę. Dziewczyna nie miała pojęcia o planowanym ślubie, ponieważ Tomek zatai przed nią tę informację. Uwagę Majki przykuje również termin porodu. Zaintrygowana, zada rywalce jeszcze jedno, kluczowe pytanie.

- A kochasz go? - spyta ją obecna dziewczyna Tomka, na co ona twierdząco pokiwa głową i doda - Ale ja nie chcę jego litości...

Po tych słowach, w 1922. odcinku „M jak miłość”, Majka wreszcie przejrzy na oczy. Podejmie stanowczą decyzję o zakończeniu związku z oszukującym ją Tomkiem. Niestety, realizację tych planów uniemożliwi nieoczekiwane i tragiczne wydarzenie, które wywróci wszystko do góry nogami.