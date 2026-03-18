M jak miłość odcinek 1919. Aneta wysyła pikantne wideo do nowego dyrektora kliniki

"M jak miłość" odcinek 1919 w poniedziałek 23 marca. Nowy dyrektor kliniki zaprezentuje się z kiepskiej strony

W 1919. odcinku "M jak miłość" (emisja w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2) widzowie poznają nowego dyrektora administracyjnego kliniki, Aleksandra Sowińskiego. Mężczyzna od pierwszych chwil zaprezentuje się jako surowy, trzymający dystans profesjonalista. Ostry szef z pewnością nie zaskarbi sobie sympatii pracowników, a z jego zachowania jasno wyniknie, że nie przepada on za Anetą oraz jej mężem Olkiem. Właśnie na jego skrzynkę trafi niebawem bardzo niefortunny mail.

Wpadka Anety w "M jak miłość". Seksowne nagranie trafia do Sowińskiego

Chodakowska dość szybko zda sobie sprawę z rozmiarów popełnionej przez siebie wirtualnej gafy. Pikantny plik wideo, który docelowo miał urozmaicić wieczór jej mężowi, powędrował bezpośrednio na adres mailowy Sowińskiego. Przerażenie wymalowane na twarzy lekarki będzie jednoznacznym dowodem na to, jak bardzo obawia się reakcji surowego przełożonego na otrzymanie tak zmysłowego materiału od podwładnej.

Akcja ratunkowa w 1919 odcinku "M jak miłość". Wójcik rusza na pomoc Anecie

Zdesperowana Aneta w mgnieniu oka zjawi się w miejscu pracy, byle tylko powstrzymać katastrofę i zablokować szefowi dostęp do maila. W klinice jej wybawicielem okaże się niezwykle sprytny Wójcik, w którego wciela się Jakub Kornacki. Kiedy tylko mężczyzna dowie się o kłopotliwej sytuacji koleżanki z pracy, błyskawicznie przystąpi do działania, uruchamiając odpowiednie kontakty. Chodakowska przeżyje gigantyczny stres, próbując skasować kompromitujący plik sprzed oczu zszokowanego Aleksandra.

