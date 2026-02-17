"M jak miłość", odcinek 1912: Klientka Budzyńskiego jawnie go podrywa! Czy Andrzej jej ulegnie?

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "M jak miłość" z pewnością dostarczył fanom ogromnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Mateusz udowodnił swoje bohaterstwo, ratując tonącego nastolatka, co przyniosło mu nie tylko oficjalną pochwałę na uczelni, ale również nową znajomość z siostrą chłopaka, Bogną. Tymczasem Michał Winiar, wspierany przez Janka, postanowił zawalczyć o miłość w iście filmowym stylu, przerywając ślub Eweliny, by samemu poprosić ją o rękę. W Warszawie natomiast, po sąsiedzkich sprzeczkach, Lenka zaprzyjaźniła się z Hubertem, a chwilę później oboje dokonali zaskakującego odkrycia. Okazało się bowiem, że ich dziadkowie, Krystyna Filarska i Łukasz Buczak, umówili się na randkę. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: co jeszcze może nas zaskoczyć?
"M jak miłość" odc. 1912 - streszczenie
Nadchodzący odcinek przyniesie Kamilowi poranny rodzicielski dylemat, kiedy okaże się, że jego córka Pola została niespodziewanie przeniesiona do innej klasy. W tym czasie Sylwia będzie umierać z niepokoju o Wernera, który nie wrócił na noc do domu; jej obawy znajdą zaskakujące rozwiązanie, gdy odkryje, że prawnik wylądował na izbie wytrzeźwień. Po powrocie na Deszczową Adam zostanie zmuszony przez ukochaną i panią Olę do podpisania specjalnie przygotowanego regulaminu. Z kolei Magda, nieustannie martwiąc się o Pawła, wraz z mężem zdecyduje się poszukać go w Kampinosie. Tymczasem w sferze zawodowej Budzyńskiego pojawi się nowa, natarczywa klientka, Anna Sadowska, która po wygranej sprawie będzie dążyć do spotkań z nim również poza kancelarią.
"M jak miłość" odc. 1912 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek ulubionego serialu, zastanawiając się, jakie emocje przyniosą losy ich ulubionych bohaterów. Producenci przygotowali kolejną dawkę wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 1912. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 lutego 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskim rynku telewizyjnym, który od ponad dwóch dekad gromadzi przed ekranami miliony widzów. Ta kultowa saga rodu Mostowiaków wciąż potrafi zaskakiwać, wzruszać i bawić, opowiadając o codziennych problemach, miłosnych perypetiach i rodzinnych więziach. Serial jest ceniony za wiarygodne postacie i wciągające wątki, które sprawiają, że fani czują się częścią tej niezwykłej historii. Jego siłą jest niezmiennie znakomita obsada, która od lat wciela się w ukochanych bohaterów. W serialu występują m.in.:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzynska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zdunska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzynski)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zdunski)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikolaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafal Mroczek (jako Pawel Zdunski)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)