"M jak miłość", odcinek 1912: Klientka Budzyńskiego jawnie go podrywa! Czy Andrzej jej ulegnie?

Poprzedni odcinek serialu "M jak miłość" z pewnością dostarczył fanom ogromnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Mateusz udowodnił swoje bohaterstwo, ratując tonącego nastolatka, co przyniosło mu nie tylko oficjalną pochwałę na uczelni, ale również nową znajomość z siostrą chłopaka, Bogną. Tymczasem Michał Winiar, wspierany przez Janka, postanowił zawalczyć o miłość w iście filmowym stylu, przerywając ślub Eweliny, by samemu poprosić ją o rękę. W Warszawie natomiast, po sąsiedzkich sprzeczkach, Lenka zaprzyjaźniła się z Hubertem, a chwilę później oboje dokonali zaskakującego odkrycia. Okazało się bowiem, że ich dziadkowie, Krystyna Filarska i Łukasz Buczak, umówili się na randkę. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: co jeszcze może nas zaskoczyć?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"M jak miłość" odc. 1912 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie Kamilowi poranny rodzicielski dylemat, kiedy okaże się, że jego córka Pola została niespodziewanie przeniesiona do innej klasy. W tym czasie Sylwia będzie umierać z niepokoju o Wernera, który nie wrócił na noc do domu; jej obawy znajdą zaskakujące rozwiązanie, gdy odkryje, że prawnik wylądował na izbie wytrzeźwień. Po powrocie na Deszczową Adam zostanie zmuszony przez ukochaną i panią Olę do podpisania specjalnie przygotowanego regulaminu. Z kolei Magda, nieustannie martwiąc się o Pawła, wraz z mężem zdecyduje się poszukać go w Kampinosie. Tymczasem w sferze zawodowej Budzyńskiego pojawi się nowa, natarczywa klientka, Anna Sadowska, która po wygranej sprawie będzie dążyć do spotkań z nim również poza kancelarią.

"M jak miłość" odc. 1912 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek ulubionego serialu, zastanawiając się, jakie emocje przyniosą losy ich ulubionych bohaterów. Producenci przygotowali kolejną dawkę wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 1912. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 lutego 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskim rynku telewizyjnym, który od ponad dwóch dekad gromadzi przed ekranami miliony widzów. Ta kultowa saga rodu Mostowiaków wciąż potrafi zaskakiwać, wzruszać i bawić, opowiadając o codziennych problemach, miłosnych perypetiach i rodzinnych więziach. Serial jest ceniony za wiarygodne postacie i wciągające wątki, które sprawiają, że fani czują się częścią tej niezwykłej historii. Jego siłą jest niezmiennie znakomita obsada, która od lat wciela się w ukochanych bohaterów. W serialu występują m.in.:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzynska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zdunska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzynski)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zdunski)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikolaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafal Mroczek (jako Pawel Zdunski)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)