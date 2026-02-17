Koniec ze sztywnym grafikiem. Urząd dopasuje się do Ciebie
Dotychczas większość urzędów administracji rządowej działała w sztywno określonych ramach czasowych. Nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadza tu prawdziwą rewolucję, dając kierownikom narzędzia do lepszego planowania. Godzina rozpoczęcia pracy urzędu może być teraz ustalona w dowolnym momencie między 7:00 a 10:00.
Dla obywatela to konkretna korzyść. Urząd, który do tej pory otwierał się o 8:00, może zacząć pracę wcześniej, pozwalając załatwić sprawę jeszcze przed wyjściem do biura. Z drugiej strony, późniejszy start oznacza potencjalnie dłuższe godziny pracy po południu.
To najważniejsza zmiana z perspektywy milionów pracujących Polaków. Przepisy nakładają na urzędy obowiązek, by co najmniej raz w tygodniu obsługa interesantów odbywała się w godzinach od 8:00 do 18:00. Koniec z koniecznością zwalniania się z pracy na wizytę w urzędzie skarbowym czy paszportowym.
Wyobraźmy sobie sytuację: pracujesz na etacie do 17:00. Do tej pory złożenie dokumentów w urzędzie wojewódzkim wiązało się z koniecznością wzięcia urlopu. Teraz wystarczy sprawdzić, w który dzień dany urząd pełni dłuższy dyżur i podjechać tam po zakończeniu własnych obowiązków zawodowych. Decyzję o tym, czy będzie to poniedziałek, czy środa, podejmuje kierownik placówki.
Tak jest na przykład w Sosnowcu, gdzie Urząd Miasta otwarty jest w poniedziałki od 7.30 do 18.
Nowe zasady pracy urzędów w pigułce
Aby ułatwić zrozumienie kluczowych zmian, zebraliśmy je w czytelnej tabeli.
|Zmiana
|Co to oznacza dla obywatela?
|Elastyczny start pracy (7:00-10:00)
|Urząd może być otwarty wcześniej rano lub dłużej po południu, w zależności od decyzji kierownika.
|Obowiązkowy dzień pracy do 18:00
|Przynajmniej raz w tygodniu załatwisz swoje sprawy po standardowych godzinach pracy, bez brania urlopu.
|Możliwość pracy zmianowej
|W wyjątkowych sytuacjach (np. przy dużych projektach) urzędy mogą pracować nawet w godzinach nocnych, co zapewnia ciągłość działania państwa.
|Opcjonalne soboty pracujące
|Kierownik może zarządzić pracę w sobotę, aby odpracować inny, krótszy dzień tygodnia. Zyskujesz kolejną możliwość załatwienia spraw.
To najbardziej przyjazny urząd
Ważne ograniczenie. Kogo dotyczą nowe zasady?
Należy pamiętać, że elastyczne godziny pracy nie obejmą wszystkich placówek w Polsce. Nowe przepisy dotyczą urzędów administracji rządowej i niektórych innych instytucji państwowych. Zmiany obejmują między innymi:
- Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
- ministerstwa i urzędy wojewódzkie,
- urzędy skarbowe, izby administracji skarbowej,
- urzędy statystyczne,
- komendy, inspektoraty i inne organy administracji zespolonej w województwie,
- niektóre instytucje państwowe, jak IPN czy Prokuratoria Generalna RP.
Zmiany nie dotyczą urzędów samorządowych (np. urzędów miast i gmin) ani firm prywatnych. Te podmioty nadal działają w oparciu o wewnętrzne regulaminy i przepisy Kodeksu pracy.