Koniec ze sztywnym grafikiem. Urząd dopasuje się do Ciebie

Dotychczas większość urzędów administracji rządowej działała w sztywno określonych ramach czasowych. Nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadza tu prawdziwą rewolucję, dając kierownikom narzędzia do lepszego planowania. Godzina rozpoczęcia pracy urzędu może być teraz ustalona w dowolnym momencie między 7:00 a 10:00.

Dla obywatela to konkretna korzyść. Urząd, który do tej pory otwierał się o 8:00, może zacząć pracę wcześniej, pozwalając załatwić sprawę jeszcze przed wyjściem do biura. Z drugiej strony, późniejszy start oznacza potencjalnie dłuższe godziny pracy po południu.

Przynajmniej jeden dzień w tygodniu do 18:00. To Twój czas na formalności

To najważniejsza zmiana z perspektywy milionów pracujących Polaków. Przepisy nakładają na urzędy obowiązek, by co najmniej raz w tygodniu obsługa interesantów odbywała się w godzinach od 8:00 do 18:00. Koniec z koniecznością zwalniania się z pracy na wizytę w urzędzie skarbowym czy paszportowym.

Wyobraźmy sobie sytuację: pracujesz na etacie do 17:00. Do tej pory złożenie dokumentów w urzędzie wojewódzkim wiązało się z koniecznością wzięcia urlopu. Teraz wystarczy sprawdzić, w który dzień dany urząd pełni dłuższy dyżur i podjechać tam po zakończeniu własnych obowiązków zawodowych. Decyzję o tym, czy będzie to poniedziałek, czy środa, podejmuje kierownik placówki.

Tak jest na przykład w Sosnowcu, gdzie Urząd Miasta otwarty jest w poniedziałki od 7.30 do 18.

Nowe zasady pracy urzędów w pigułce

Aby ułatwić zrozumienie kluczowych zmian, zebraliśmy je w czytelnej tabeli.

Zmiana Co to oznacza dla obywatela? Elastyczny start pracy (7:00-10:00) Urząd może być otwarty wcześniej rano lub dłużej po południu, w zależności od decyzji kierownika. Obowiązkowy dzień pracy do 18:00 Przynajmniej raz w tygodniu załatwisz swoje sprawy po standardowych godzinach pracy, bez brania urlopu. Możliwość pracy zmianowej W wyjątkowych sytuacjach (np. przy dużych projektach) urzędy mogą pracować nawet w godzinach nocnych, co zapewnia ciągłość działania państwa. Opcjonalne soboty pracujące Kierownik może zarządzić pracę w sobotę, aby odpracować inny, krótszy dzień tygodnia. Zyskujesz kolejną możliwość załatwienia spraw.

To najbardziej przyjazny urząd

4

Ważne ograniczenie. Kogo dotyczą nowe zasady?

Należy pamiętać, że elastyczne godziny pracy nie obejmą wszystkich placówek w Polsce. Nowe przepisy dotyczą urzędów administracji rządowej i niektórych innych instytucji państwowych. Zmiany obejmują między innymi:

Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,

ministerstwa i urzędy wojewódzkie,

urzędy skarbowe, izby administracji skarbowej,

urzędy statystyczne,

komendy, inspektoraty i inne organy administracji zespolonej w województwie,

niektóre instytucje państwowe, jak IPN czy Prokuratoria Generalna RP.

Zmiany nie dotyczą urzędów samorządowych (np. urzędów miast i gmin) ani firm prywatnych. Te podmioty nadal działają w oparciu o wewnętrzne regulaminy i przepisy Kodeksu pracy.