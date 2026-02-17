Trwające Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo przyniosły Polsce już cztery medale:

Kacper Tomasiak: srebrny medal w skokach narciarskich (konkurs na skoczni normalnej) oraz brązowy medal.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek: srebrny medal w duetach na dużej skoczni, po pełnym emocji konkursie i decyzji sędziowskiej.

Władimir Siemirunnij: srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim (bieg na 10 000 m mężczyzn).

Tomasiak dwukrotnym medalistą w skokach narciarskich

Prawdziwą sensacją tych igrzysk jest Kacper Tomasiak, który zdobył trzy medale w skokach narciarskich. Młody, 19-letni skoczek wywalczył srebrny medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, a następnie dorzucił brązowy krążek w konkursie na dużej skoczni. W poniedziałek, 16 lutego do puli dołożył srebrny medal, który zdobyłem w duecie z Pawłem Wąskiem w konkursie drużynowym w skokach narciarskich. Jego występy są szeroko komentowane zarówno w Polsce, jak i za granicą, a eksperci doceniają jego nowoczesną technikę i ogrom pracy, jaką wkłada w treningi. Tomasiak, który przed igrzyskami stawiał sobie za cel medal mistrzostw świata juniorów i pierwsze punkty Pucharu Świata, stał się multimedalistą olimpijskim.

Siemirunnij z historycznym srebrem w łyżwiarstwie szybkim

Kolejny medal dla Polski zdobył Władimir Siemirunnij w łyżwiarstwie szybkim, który wywalczył srebrny medal na dystansie 10 000 metrów. To historyczny sukces dla polskiego łyżwiarstwa szybkiego i samego zawodnika, który jest pierwszym naturalizowanym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich reprezentującym Polskę. Siemirunnij, który po agresji Rosji na Ukrainę zdecydował się reprezentować Polskę, jest dowodem na to, że determinacja i ciężka praca mogą prowadzić do spełnienia marzeń.

Ile medali ma Polska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich?

Polska, z dumą i determinacją, od lat uczestniczy w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, a jej sportowcy wielokrotnie dostarczali kibicom niezapomnianych emocji. Na dzień 16 lutego 2026 roku, polska reprezentacja zdobyła łącznie 27 medali na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, w tym 7 złotych, 9 srebrnych i 10 brązowych.

Pierwszy medal dla Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich wywalczył Franciszek Gąsienica Groń w 1956 roku w Cortina d'Ampezzo, zdobywając brąz w kombinacji norweskiej. Na pierwszy złoty medal trzeba było czekać do 1972 roku, kiedy to Wojciech Fortuna sensacyjnie zwyciężył w skokach narciarskich na dużej skoczni w Sapporo.

Skoki narciarskie to dyscyplina, w której Polacy odnosili największe sukcesy, zdobywając łącznie 12 medali. Do najbardziej utytułowanych zawodników należą:

Kamil Stoch: jest najbardziej utytułowanym polskim olimpijczykiem na zimowych igrzyskach, z trzema złotymi medalami i jednym brązowym.

Adam Małysz: czterokrotny medalista olimpijski, z trzema srebrnymi i jednym brązowym medalem.

Warto wspomnieć, że w drużynowym konkursie skoków narciarskich w Pjongczangu (2018) brązowy medal zdobyli Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Hula i Dawid Kubacki.

Justyna Kowalczyk to prawdziwa ikona polskich biegów narciarskich i najbardziej utytułowana polska olimpijka pod względem liczby medali na zimowych igrzyskach. Zdobyła pięć medali: dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe. Jej złote medale to bieg na 30 km techniką klasyczną w Vancouver (2010) oraz bieg na 10 km techniką klasyczną w Soczi (2014).

W łyżwiarstwie szybkim Polacy również mają na swoim koncie medale:

Zbigniew Bródka: złoty medalista w biegu na 1500 metrów w Soczi (2014).

złoty medalista w biegu na 1500 metrów w Soczi (2014). Drużyny kobiece i męskie: srebrny medal w biegu drużynowym kobiet (Natalia Czerwonka, Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska) oraz brązowy medal w biegu drużynowym mężczyzn (Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański) w Soczi (2014).