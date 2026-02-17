Ile medali ma Polska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich? Stan na 17.02.2026

2026-02-17 7:57

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo trwają w najlepsze, a polscy sportowcy już teraz dostarczają kibicom niezapomnianych emocji. Na dzień 17 lutego 2026 roku, Polska ma na swoim koncie cztery medale, co już teraz czyni te igrzyska wyjątkowo udanymi dla biało-czerwonych.

Trwające Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo przyniosły Polsce już cztery medale:

  • Kacper Tomasiak: srebrny medal w skokach narciarskich (konkurs na skoczni normalnej) oraz brązowy medal.
  • Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek: srebrny medal w duetach na dużej skoczni, po pełnym emocji konkursie i decyzji sędziowskiej. 
  • Władimir Siemirunnij: srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim (bieg na 10 000 m mężczyzn).

Tomasiak dwukrotnym medalistą w skokach narciarskich

Prawdziwą sensacją tych igrzysk jest Kacper Tomasiak, który zdobył trzy medale w skokach narciarskich. Młody, 19-letni skoczek wywalczył srebrny medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, a następnie dorzucił brązowy krążek w konkursie na dużej skoczni. W poniedziałek, 16 lutego do puli dołożył srebrny medal, który zdobyłem w duecie z Pawłem Wąskiem w konkursie drużynowym w skokach narciarskich. Jego występy są szeroko komentowane zarówno w Polsce, jak i za granicą, a eksperci doceniają jego nowoczesną technikę i ogrom pracy, jaką wkłada w treningi. Tomasiak, który przed igrzyskami stawiał sobie za cel medal mistrzostw świata juniorów i pierwsze punkty Pucharu Świata, stał się multimedalistą olimpijskim.

Siemirunnij z historycznym srebrem w łyżwiarstwie szybkim

Kolejny medal dla Polski zdobył Władimir Siemirunnij w łyżwiarstwie szybkim, który wywalczył srebrny medal na dystansie 10 000 metrów. To historyczny sukces dla polskiego łyżwiarstwa szybkiego i samego zawodnika, który jest pierwszym naturalizowanym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich reprezentującym Polskę. Siemirunnij, który po agresji Rosji na Ukrainę zdecydował się reprezentować Polskę, jest dowodem na to, że determinacja i ciężka praca mogą prowadzić do spełnienia marzeń.

Ile medali ma Polska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich?

Polska, z dumą i determinacją, od lat uczestniczy w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, a jej sportowcy wielokrotnie dostarczali kibicom niezapomnianych emocji. Na dzień 16 lutego 2026 roku, polska reprezentacja zdobyła łącznie 27 medali na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, w tym 7 złotych, 9 srebrnych i 10 brązowych. 

Pierwszy medal dla Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich wywalczył Franciszek Gąsienica Groń w 1956 roku w Cortina d'Ampezzo, zdobywając brąz w kombinacji norweskiej. Na pierwszy złoty medal trzeba było czekać do 1972 roku, kiedy to Wojciech Fortuna sensacyjnie zwyciężył w skokach narciarskich na dużej skoczni w Sapporo.

Skoki narciarskie to dyscyplina, w której Polacy odnosili największe sukcesy, zdobywając łącznie 12 medali. Do najbardziej utytułowanych zawodników należą:

  • Kamil Stoch: jest najbardziej utytułowanym polskim olimpijczykiem na zimowych igrzyskach, z trzema złotymi medalami i jednym brązowym.
  • Adam Małysz: czterokrotny medalista olimpijski, z trzema srebrnymi i jednym brązowym medalem.

Warto wspomnieć, że w drużynowym konkursie skoków narciarskich w Pjongczangu (2018) brązowy medal zdobyli Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Hula i Dawid Kubacki.

Justyna Kowalczyk to prawdziwa ikona polskich biegów narciarskich i najbardziej utytułowana polska olimpijka pod względem liczby medali na zimowych igrzyskach. Zdobyła pięć medali: dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe. Jej złote medale to bieg na 30 km techniką klasyczną w Vancouver (2010) oraz bieg na 10 km techniką klasyczną w Soczi (2014).

W łyżwiarstwie szybkim Polacy również mają na swoim koncie medale:

  • Zbigniew Bródka: złoty medalista w biegu na 1500 metrów w Soczi (2014).
  • Drużyny kobiece i męskie: srebrny medal w biegu drużynowym kobiet (Natalia Czerwonka, Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska) oraz brązowy medal w biegu drużynowym mężczyzn (Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański) w Soczi (2014).
