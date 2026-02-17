Nadchodzi Rok Ognistego Konia. Szykuj się na rewolucję

Chiński Nowy Rok w 2026 roku rozpocznie się 17 lutego i potrwa aż do 5 lutego 2027 roku. Jeśli masz wrażenie, że ostatnie miesiące były przewidywalne, przygotuj się na zwrot akcji. Patronem nadchodzącego czasu jest Ognisty Koń – symbol dynamiki, który nie uznaje kompromisów. Według astrologów będzie to czas pełen energii, dynamicznych zmian i nowych wyzwań, które zmuszą nas do wyjścia ze strefy komfortu.

Kiedy dokładnie zaczyna się świętowanie?

Chiński Nowy Rok, znany również jako Święto Wiosny, to święto ruchome. Jego data jest ściśle powiązana z kalendarzem księżycowo-słonecznym, co oznacza, że co roku wypada w innym terminie – zawsze jednak w oknie między 21 stycznia a 20 lutego. W 2026 roku główne obchody ruszają 17 lutego. To właśnie wtedy świat wejdzie w najbardziej energetyczną fazę chińskiego zodiaku.

Jak długo trwają obchody?

Tradycyjne świętowanie Chińskiego Nowego Roku nie kończy się na jednym wieczorze. To maraton radości, który trwa aż 15 dni i znajduje swój finał w widowiskowym Święcie Latarni.

W 2026 roku ten magiczny okres potrwa od 17 lutego do 3 marca. Warto wiedzieć, że:

Oficjalne dni wolne: W Chinach trwają zazwyczaj około tygodnia.

W Chinach trwają zazwyczaj około tygodnia. Wielka migracja: To czas tzw. Chunyun, kiedy miliony ludzi wracają do rodzinnych domów.

To czas tzw. Chunyun, kiedy miliony ludzi wracają do rodzinnych domów. Przerwa w biznesie: Wiele fabryk i firm wstrzymuje pracę na dłużej niż tydzień, co warto uwzględnić w planach zawodowych czy zakupowych.

Chiński horoskop na Rok Ognistego Konia

Co symbolizuje Rok Ognistego Konia?

Koń to siódmy znak w chińskim zodiaku, kojarzony z wolnością, pasją i niezależnością. Jednak to żywioł Ognia sprawia, że rok 2026 będzie tak specyficzny. Ogień dodatkowo potęguje wrodzoną dynamikę Konia, co zapowiada czas intensywnych emocji i przełomów.

Dla kogo ten rok będzie najlepszy? Astrologowie przewidują, że to idealny moment na odważne decyzje zawodowe – Ognisty Koń sprzyja ryzyku, które się opłaca. To także szansa na realizację marzeń – energia tego znaku pomaga w przełamywaniu barier. Jeśli planowałeś rewolucję w swoim życiu, 2026 jest na to idealnym momentem.

Szykuj się na rok, w którym tempo życia znacznie przyspieszy. Ognisty Koń nie lubi czekać!