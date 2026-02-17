"Akacjowa 38", odcinek 812: Diego i Blanca podejmują kluczową decyzję o wspólnym wyjeździe

Poprzedni odcinek serialu "Akacjowa 38" postawił bohaterów w zupełnie nowych, niekiedy trudnych sytuacjach, serwując nam kolejną porcję emocji. Samuel, w geście pozornej wspaniałomyślności, pozwolił Blance odejść do Diega, będąc przy tym przekonanym, że ostatecznie i tak do niego nie wróci. W tle tego miłosnego dramatu nowi właściciele Deliciosy nie spieszyli się z ponownym otwarciem ciastkarni, co z pewnością zastanawiało mieszkańców. Niestety, szczęście nie uśmiechnęło się do Felipe, którego prośba o pracę w Stowarzyszeniu Patriotów została zbyta przez pułkownika Valverde. Z zupełnie innymi problemami zmagała się Lolita, która jako przyszła synowa Ramona i Trini, nie mogła odnaleźć się w narzuconej jej bezczynności. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień na tej burzliwej ulicy?

"Akacjowa 38" odc. 812 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku widzowie będą świadkami pożegnania Victora i Marii Luisy, którzy wyruszają w podróż do Paryża. Ich odejście pozostawi pustkę, a nowi właściciele cukierni La Deliciosa staną przed poważnym wyzwaniem, gdyż kompletnie nie wiedzą, jak zarządzać lokalem. Tymczasem Diego i Blanca podejmą kluczową decyzję o rozpoczęciu nowego życia i wspólnym wyjeździe do Sidney. W cieniu tych wydarzeń Lolita w tajemnicy będzie uczyć nową służącą pułkownika czytać i liczyć, aby ukryć jej analfabetyzm. Kłopoty nie ominą także Ramona i Rosiny, których inwestycja w kopalnię złota zostanie zagrożona przez strajk górników, a generał Zavala otwarcie wyrazi swoją nieufność wobec pułkownika Valverde po tym, jak zobaczył go z Silvią.

"Akacjowa 38" odc. 812 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejne perypetie ulubionych bohaterów. Przed nami kolejny odcinek pełen emocji, który rzuci nowe światło na losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38. Warto więc zarezerwować sobie czas na seans, aby nie przegapić żadnego zwrotu akcji. Premierowa emisja 812. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się we wtorek, 24 lutego 2026 roku, o godzinie 18:45 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która skradła serca polskich widzów, przenosząc ich do Madrytu z początku XX wieku. Serial w mistrzowski sposób splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen sekretów, namiętności i społecznych konwenansów. Każdy odcinek to nowa porcja dramatów, romansów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które sprawiają, że od tej opowieści trudno się oderwać. Za sukcesem produkcji stoi nie tylko wciągający scenariusz, ale również znakomita gra aktorska. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)