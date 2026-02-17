"Dziedzictwo", odcinek 842: Zmylony spreparowanymi dowodami, Yaman jest pewny, że jego śmiertelny wróg nie żyje

Ostatni odcinek serialu "Dziedzictwo" ponownie dostarczył widzom całej palety emocji, od trzymającego w napięciu pościgu po romantyczne chwile. Yaman, nieustannie depcząc po piętach swojemu wrogowi, sam znalazł się pod baczną obserwacją Trucizny, podczas gdy osobliwe zachowanie pewnego gościa wzbudziło niepokój Nany. Wątek miłosny również nabrał tempa, gdyż Ferit i Ayse spędzili wspólnie idylliczne chwile nad jeziorem, a dziewczyna posunęła się nawet do symulowania zawrotów głowy, byle tylko opóźnić rozstanie. Ich szczęście nie umknęło uwadze wściekłego Koraya, którego jednak uspokoiła myśl o zbliżającym się ślubie z Ayse. W tle tych wydarzeń rozegrał się również osobisty dramat, gdy Volkan niespodziewanie zerwał z Nese, pozostawiając ją bez żadnego wyjaśnienia. Jak widać, losy bohaterów komplikują się na każdym kroku, a intrygi zdają się nie mieć końca.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 842 - streszczenie

Po szczerej rozmowie Ferit i Ayse dochodzą do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem dla nich będzie rozstanie w przyjaźni. Taki obrót spraw wywołuje gwałtowny gniew u Koraya. W tym samym czasie Nana jest coraz bardziej zaniepokojona postawą Acara i zaczyna podejrzewać, że jego intencje nie są czyste. Postanawia jednak najpierw zdobyć twarde dowody, zanim podzieli się swoimi obawami z ukochanym. Tymczasem Yaman, wprowadzony w błąd przez spreparowane przez Truciznę dowody, jest przekonany o śmierci swojego śmiertelnego wroga. Z kolei Nese staje się przypadkowym świadkiem spotkania Basak i Berkaya, podczas którego dziewczyna przekazuje mu pieniądze, o czym natychmiast informuje Volkana, siejąc w nim ziarno niepewności.

"Dziedzictwo" odc. 842 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej tureckiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na kolejny zwrot akcji w losach swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto znać szczegóły jego emisji. Dla wszystkich widzów, którzy nie chcą przegapić dalszych wydarzeń, podajemy kluczowe informacje. Premierowa emisja 842. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się we wtorek, 24 lutego 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów, serwując im niezapomnianą mieszankę miłości, rodzinnych dramatów i trzymających w napięciu tajemnic. Fabuła serialu dynamicznie się zmienia, a po burzliwych losach Seher i Yamana, nowe postacie i wątki wciągają widzów w wir kolejnych emocjonujących wydarzeń. To właśnie ta nieprzewidywalność i głębia uczuć sprawiają, że produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)