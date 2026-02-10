Poprzedni odcinek serialu "M jak miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na chwilę wytchnienia. Po kolejnej ryzykownej akcji Marcin wylądował razem z Jakubem na SOR-ze, będąc dotkliwie pobitym. Mimo to Chodakowski wybrał się z rodziną nad jezioro, gdzie doszło do poważnego kryzysu małżeńskiego, gdy jego żona odkryła, jak poważnie został ranny i zażądała, by zmienił pracę. W tym samym czasie Kasia, ponownie szantażowana przez Sokołowską, zapłaciła jej za milczenie, przez co wpadła w jeszcze większe długi. Jakby tego było mało, lekarka znów okłamała Mariusza, coraz bardziej gmatwając swoją sytuację. Jakie będą konsekwencje tych dramatycznych decyzji i wydarzeń?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"M jak miłość" odc. 1910 - streszczenie

Po wakacyjnej przerwie Mateusz wraca na uczelnię, gdzie czeka go niemiła niespodzianka - odkrywa, że Majka wróciła do Tomasza. W tym samym czasie Janek Winiar ustala, że narzeczony Eweliny, byłej ukochanej jego brata, jest osobą niegodną zaufania. Młody Winiar ma dylemat, co zrobić z tą informacją, dlatego prosi o radę Mateusza, który decyduje się zadzwonić po pomoc do Barbary. Seniorka rodu, pogrążona w żałobie po śmierci Franki i zniknięciu Pawła, szuka duchowego wsparcia u księdza Grzegorza, podczas gdy Maria nadal troskliwie opiekuje się Antosiem w Grabinie. Tymczasem uczucie między Natalią a Adamem rozkwita, a mała Hania postanawia namówić ich, by wreszcie oficjalnie ujawnili swój związek przed całą rodziną.

"M jak miłość" odc. 1910 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w życiu ulubionych bohaterów z Grabiny i Warszawy. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto już teraz zarezerwować sobie czas na wieczorny seans. Jak zawsze, premierowe odcinki sagi rodu Mostowiaków emitowane są na antenie Telewizji Polskiej. Najnowszy, 1910. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 17 lutego 2026 roku, o godzinie 20:55 na kanale TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen i najdłużej emitowana telenowela w Polsce, która od 2000 roku niezmiennie gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków, splatając wątki miłosne, zawodowe i codzienne problemy w poruszającą opowieść. Fani pokochali produkcję za jej autentyczność, emocjonujące zwroty akcji oraz postacie, z którymi można się utożsamiać przez lata. Obsada tego serialu to m.in.:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzynska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zdunska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzynski)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zdunski)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikolaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafal Mroczek (jako Pawel Zdunski)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)