M jak miłość, odc. 1948: Domańska podrzuci ślad do auta Marcina! Kama oskarży go o zdradę?

M jak miłość odc. 1948. Domańska śledzi Marcina i zapisuje się na boks

W 1948. odcinku "M jak miłość" Marcin będzie myślał, że po zerwaniu kontraktu z firmą Domańskiej w końcu pozbędzie się jej ze swojego życia. Będzie w wielkim błędzie. Elżbieta nie zamierza się poddawać. Wcześniej dała mu do zrozumienia, że nie postrzega go tylko jako podwładnego. Posunęła się do tego, że zaproponowała mu ojcostwo swojego dziecka w zamian za potężne wynagrodzenie. Detektyw kategorycznie odmówił i zakończył współpracę. Dla Domańskiej to nie koniec, a zaledwie kolejna trudność na drodze do celu.

Dlatego w 1948. odcinku "M jak miłość" znajdzie nowy sposób, by być blisko Marcina. Zapisze się z Klarą na boks w klubie, w którym trenuje Chodakowski. Domańska celowo wybierze to miejsce, by aranżować niby-przypadkowe spotkania. Klara zacznie dostrzegać, że zachowanie przyjaciółki przeradza się w obsesję.

M jak miłość odc. 1948. Klara pyta o przejęcie cudzego męża

W 1948. odcinku "M jak miłość" postawa Domańskiej zaszokuje nawet Klarę. Elżbieta nie będzie dostrzegać w swoich czynach niczego złego. Marcin to dla niej kolejne wyzwanie, z którym wciąż nie zdołała się uporać.

- – Zafiksowałaś się na tego Chodakowskiego... – To jest realna ocena sytuacji. Lata pracy w biznesie nauczyły mnie cierpliwości i tego, żeby nigdy nie odpuszczać. Zresztą taktyka małych kroków zawsze się sprawdzała. – Teraz planujesz przejęcie cudzego męża? – Nie, ja nie chcę go na stałe. To jest użyczenie. Patrz pan detektyw zostawił otwarte okno, to jest prowokowanie losu, nie sądzisz?

M jak miłość odc. 1948. Szminka Domańskiej w samochodzie Marcina

W 1948. odcinku "M jak miłość" nadarzy się doskonała okazja, by Elżbieta mogła wdrożyć swój plan. Idąc na trening, zauważy auto Marcina. Chodakowski zostawi niedomkniętą szybę, co natychmiast przykuje uwagę Domańskiej. Dla kogoś innego byłoby to bez znaczenia, ale ona uzna to za zachętę od losu.

Wykorzysta szparę w oknie, by wrzucić do środka swoją szminkę. Trudno uznać to za niewinny żart. Domańska zdaje sobie sprawę, że damski kosmetyk w samochodzie żonatego mężczyzny to ewidentny powód do posądzenia o zdradę. Jeśli Kama odkryje znalezisko i uzna, że należy do innej kobiety, Elżbieta osiągnie to, na czym jej zależy – zasieje ziarno niepokoju i braku zaufania w związku Chodakowskich.

Emisja 1948. odcinka "M jak miłość" w TVP2

Odcinek 1948. serialu "M jak miłość" zostanie pokazany we wtorek, 13 października 2026 r., o 20.50 na antenie TVP2.