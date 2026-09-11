Na sygnale, odcinek 921: Prawnik zażąda gigantycznego odszkodowania w wysokości 100 tys. zł!. Wszystko przed filmik w sieci [ZDJĘCIA]

Łasica Beata podbija internet w 921. odcinku „Na sygnale”

Spore kłopoty ekipy zaczną się od z pozoru niegroźnej inicjatywy doktor Górskiej. Do zespołu z Leśnej Góry dołączy nowa, nietypowa „ratowniczka” – pluszowa łasica, którą nazwą Beata. Maskotka ma pełnić funkcję wsparcia terapeutycznego dla dzieci trafiających do karetki, pomagając im radzić sobie w stresujących sytuacjach.

Jestem łasica Beata! Zaopiekuję się każdym dzieckiem, które trafi do naszej karetki!

Lekarka postanowi nakręcić krótki materiał wideo, by wypromować stację pogotowia. W filmiku zaprezentuje widzom swoją pluszową imienniczkę.

Cześć, kochani! Chciałam, abyście poznali moją imienniczkę!

Krótkie wideo błyskawicznie stanie się viralem, a początkowo ogromne zainteresowanie maskotką będzie wydawać się doskonałym ruchem wizerunkowym dla ratowników. Nikt w Leśnej Górze nie będzie przypuszczał, że ten niepozorny filmik już niedługo ściągnie na całą ekipę potężne problemy.

Znakomite nastroje znikną w mgnieniu oka, kiedy kilka godzin później w bazie pogotowia pojawi się prawnik działający w imieniu producenta pluszaka. Mężczyzna poinformuje Wiktora, że głównym problemem jest bezprawne wykorzystanie zabawki w udostępnionym materiale.

W 921. odcinku „Na sygnale” prawnik domaga się 100 tys. zł

Wiktor szybko zorientuje się, że sytuacja jest o wiele trudniejsza, niż początkowo zakładał. Reprezentant producenta od progu wyjaśni powód swojej wizyty w stacji.

Reprezentuję firmę produkującą zabawki… Jestem tu z powodu filmiku, w którym wykorzystano produkt mojego klienta!

Banach nie będzie ukrywał swojego szoku zaistniałą sytuacją.

Żartuje pan?

Załoga karetki będzie próbowała argumentować, że ogromna popularność materiału wideo może przynieść korzyści również samej firmie produkującej maskotki.

Ale to chyba wam na rękę… Zwiększy się sprzedaż zabawek!

Jednak prawnik pozostanie nieugięty i niewzruszony na te argumenty. Tłumacząc stanowisko klienta, wskaże, że problematyczne okazało się nie tylko sfilmowanie zabawki, ale również samowolna zmiana jej imienia. W rzeczywistości pluszowa łasica, którą ratownicy nazwali Beatą, ma na imię Amanda.

Mówimy o zastrzeżonym znaku towarowym. Zmieniliście nazwę łasicy. To nie żadna Beata, tylko Amanda. A to już jest naruszenie własności intelektualnej!

Argumentacja prawnika wyda się ratownikom całkowicie pozbawiona sensu. W końcu ich intencją nie było komercyjne wykorzystanie maskotki, a jedynie niesienie wsparcia przerażonym maluchom w karetce.

Przecież to absurd! My to dla dzieci robimy, a nie dla reklamy!

Widząc narastającą frustrację Artura, Wiktor spróbuje załagodzić napiętą atmosferę i zapyta o możliwości polubownego załatwienia sporu.

Artur, spokojnie… Jak możemy to rozwiązać?

Reakcja mecenasa wbije ich w fotele. Prawnik chłodno zakomunikuje, że producent domaga się rekompensaty finansowej.

Mój klient proponuje karę umowną w wysokości 100 tysięcy złotych…

Zaproponowana suma zszokuje całą stację. Artur nie zdoła powstrzymać swoich emocji i dosadnie skomentuje żądanie.

100 tysięcy?... Z byka spadliście?!

Wszystko wskazuje na to, że dobry pomysł doktor Górskiej, zamiast przynieść rozgłos stacji, wciągnie zespół doktora Góry w bardzo drogi spór sądowy.

„Na sygnale” - kiedy obejrzeć 921. odcinek?

Telewidzowie mogą śledzić perypetie medyków na kanale TVP2 od poniedziałku do środy punktualnie o 21:50. Warto dodać, że we wtorki stacja serwuje podwójną dawkę emocji, nadając dwa odcinki jeden po drugim. Odcinek 921 „Na sygnale” zostanie pokazany we wtorek, 15 września o 22:20. Zwolennicy oglądania seriali w internecie mogą znaleźć wszystkie dotychczasowe sezony w serwisie TVP VOD.

„Na sygnale” – o czym jest serial i kto w nim gra

„Na sygnale” to produkcja, która dynamicznie przedstawia codzienne, pełne adrenaliny wyzwania załóg karetek pogotowia. Ratownicy nieustannie walczą o zdrowie pacjentów, często w ułamku sekundy podejmując kluczowe dla ich życia decyzje. Oprócz akcji ratowniczych serial przybliża widzom zawirowania w życiu prywatnym bohaterów, w tym ich miłosne perypetie i problemy rodzinne.

W serialu występują m.in.:

Wojciech Kuliński jako Wiktor Banach

Dariusz Wieteska jako Piotr Strzelecki „Strzelba”

Monika Mazur-Chrapusta jako Martyna Kubicka-Strzelecka

Tomasz Piątkowski jako Artur Góra

Lea Oleksiak jako Anna Reiter-Banach

Hubert Jarczak jako Beniamin Vick

Paulina Zwierz jako Julia „Britney” Kowalczyk

Kamil Wodka jako Gabriel Nowak „Nowy”

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