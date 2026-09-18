"M jak miłość". Nieproszony gość na ślubie Natalki i Adama! Padną ostre słowa

Natalia z wątpliwościami przed ołtarzem w 1946. odcinku "M jak miłość"

Wyjątkowy dzień Natalii i Adama, przedstawiony w 1946. odcinku "M jak miłość", nie będzie do końca tak radosny, jak to zwykle bywa na ślubach. Do samej ceremonii Natalka będzie biła się z myślami, czy decyzja o małżeństwie z policjantem jest na pewno słuszna. Swoimi obawami podzieli się jedynie z ciocią Marysią. Kobieta wysłucha bratanicy w milczeniu, ukrywając własny dramat – zdradę męża Artura, który odszedł do kochanki Joanny.

Natalia, mimo braku fajerwerków w swoim związku, podejmie decyzję o wejściu w związek małżeński. Zrozumie, że w życiu liczy się nie tylko szaleństwo, ale też stabilizacja, o czym otwarcie powie swojej ciotce przed urzędem.

Odtwórczyni roli Natalii, Dominika Suchecka, w specjalnym odcinku "Kulis serialu M jak miłość" zdradziła, że jej bohaterka nie do końca będzie pewna swojego wyboru. Spory udział w mąceniu w głowie panny młodej będzie miał Mikołaj Lipiński, który nie zamierza się poddać mimo wielokrotnego odrzucenia.

Aktorka przyznała, że Lipiński działa na Natalię przyciągająco i wnosi zamęt w jej poukładany plan na życie. Z kolei Mateusz Kościukiewicz wcielający się w tę postać zapowiada, że jego bohater, zmagający się z bagażem życiowych doświadczeń, naprawdę zaangażował się w tę relację. Zadeklarował też, że teoretycznie nie będzie przeszkadzał małżonkom, jednak w życiu różnie się to układa i może w pewnym momencie nie zapanować nad emocjami.

Mikołaj wpada na ślub Natalki i Adama. "M jak miłość" z zaskakującym zwrotem akcji

Ostatecznie para w 1946. odcinku sformalizuje swój związek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świętowanie zostanie jednak zakłócone przez Lipińskiego, który nagle pojawi się w pobliżu młodej pary. Nieproszony gość wytłumaczy swoje niespodziewane przybycie przypadkowym spotkaniem, twierdząc, że akurat był obok w kuratorium. Następnie w dość dziwaczny i mało stosowny sposób złoży im życzenia.

Lipiński w swoim wywodzie, do którego odniósł się serwis swiatseriali.interia.pl, zażartuje na temat życia z funkcjonariuszem policji pod jednym dachem, życząc młodej parze cierpliwości i miłości. Zdezorientowana panna młoda podkreśli, że ślub miał charakter kameralny. Prawdziwe zamiary Mikołaja wyjdą jednak na jaw, kiedy Adam na chwilę oddali się od swojej świeżo upieczonej małżonki.

Lipiński szybko zrzuci maskę uprzejmości i wyzna Natalii, że jego wcześniejsze słowa były kłamstwem. Gdy ta stwierdzi, że zachowuje się jak po spożyciu alkoholu, on natychmiast zaprzeczy. W bezpośredniej rozmowie zacznie sugerować, że ślub był pomyłką i to z nim mogłaby odnaleźć prawdziwe szczęście.

Natalia stanowczo każe mu się oddalić, ale Mikołaj rzuci jej na odchodne, że wątpliwości i tak będą z nią od tej pory zawsze. Sytuację przerwie wracający Karski, który obejmie żonę, demonstrując tym samym rywalowi, że to on jest jej mężem, i zmuszając go do wycofania się.

Kiedy obejrzymy 1946. odcinek "M jak miłość"?

Emisja 1946. odcinka kultowego serialu odbędzie się we wtorek, 6 października, o godzinie 20:50 na antenie telewizyjnej Dwójki.

M jak miłość. On przerwie ślub Natalki i Adama Karskiego!