"M jak miłość". Joanna zszokuje Artura wyznaniem o ojcu! Rogowski dowie się o tajemnicy jej rodziny

Joanna i Artur z „M jak miłość” wylądują w hotelu w Berlinie. Romans rozkwitnie w 1941. odcinku

W 1941. odcinku „M jak miłość” relacja Joanny i Artura nabierze rumieńców podczas potajemnego wyjazdu do Berlina na sympozjum. Choć w ciągu dnia będą uczestniczyć w wykładach medycznych, wieczory upłyną im na namiętnych schadzkach w hotelowym zaciszu. Sielanka skończy się, gdy lekarz przypomni kochance o konieczności powrotu do Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Zdesperowana kobieta wpadnie w obsesję i za wszelką cenę będzie chciała zatrzymać go przy sobie, wręczając mu sentymentalny upominek po swoich zmarłych rodzicach.

W prezencie Rogowski otrzyma starą płytę, którą kiedyś ojciec ofiarował matce Joanny. Na pamiątce znajdzie się wzruszający wpis:

„Dla mojej Największej Miłości. Zawsze będę Cię kochać”

Lekarz będzie wzbraniał się przed przyjęciem podarunku, lecz kochanka postawi na swoim, kategorycznie odrzucając jego odmowę. Jej stanowczość pokaże, że od teraz to ona zamierza kontrolować przebieg ich burzliwego romansu.

Sekret rodziców Joanny w 1941. odcinku „M jak miłość”

Podczas powrotu z Berlina do Grabiny w 1941. odcinku „M jak miłość” Artur wciąż będzie rozmyślał o intrygującej dedykacji na płycie, którą dostał od Joanny. Lekarz postanowi wypytać kochankę o przeszłość jej rodziny i dowiedzieć się, jaka historia kryje się za tymi słowami.

„– Mogę cię o coś zapytać?– O co tylko chcesz...– Bo zaintrygowała mnie ta dedykacja na płycie, którą twój tato dał twojej mamie. I czuję, że kryje się za tym jakaś romantyczna historia, więc jeśli to nie tajemnica, to może powiesz coś...”

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Zaskakujące wyznanie w 1941. odcinku „M jak miłość”. Artur przypomina Joannie zmarłego ojca?

W 1941. odcinku „M jak miłość” Joanna wreszcie opowie Arturowi o swojej rodzinie, o której on do tej pory nie miał zielonego pojęcia. Z jej relacji wyniknie, że jej matka również zniszczyła małżeństwo swojego partnera, rozbijając rodzinę z dwójką dzieci. Okazuje się, że młoda lekarka nieświadomie idzie w ślady rodzicielki, powielając ten sam destrukcyjny schemat.

„– Mój tata był dużo starszy od mojej mamy. Był jej wykładowcą. Jak się poznali, to miał rodzinę, dwójkę dzieci. Jak to zazwyczaj w takich sytuacjach bywa, nie potrafił podjąć decyzji... Więc moja mama zrezygnowała z uczelni, bo nie potrafiła tego znieść, ale wszystko potoczyło się zupełnie inaczej, jak sobie zakładali... I spotkali się raz jeszcze. Zrozumieli, że nie potrafią bez siebie żyć...A niedługo potem na świecie pojawiłam się ja! Dziecko wielkiej miłości... No i dwa lata później mój tata zginął w wypadku. Mieli tak mało czasu...” – opowie wzruszona Joanna.

„– Widzisz Artur, ja rozumiem, co ty do mnie mówisz, rozumiem doskonale... Nie możesz, nie chcesz zostawić Marysi. Tylko ostrzegam cię lojalnie, że ja się nie poddam tak łatwo i będę o ciebie walczyć. Bo taka miłość zdarza się raz na całe życie. Ja to wiem...” – podsumuje dobitnie kochanka.

Kiedy emisja 1941. odcinka „M jak miłość”?

Najnowszy, 1941. odcinek kultowego serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów o godzinie 20:50 na antenie TVP2.