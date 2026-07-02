M jak miłość. Nie będzie rozstania Artura i Marysi? Mimo zdrady Judyta wymyśli sposób na przetrwanie

Kryzys w małżeństwie Rogowskich w "M jak miłość"

W nowych odcinkach "M jak miłość" relacja Marysi i Artura (Robert Moskwa) daleka będzie od ideału. Widzowie pamiętają zdradę lekarza z koleżanką z pracy. Choć dokładne wydarzenia w domu Joanny (Dominika Sakowicz) pozostają owiane tajemnicą, w finale poprzedniej serii usłyszeliśmy jednoznaczne wyznanie miłości między Arturem a Joanną. Jest to ewidentna zdrada emocjonalna, o której Marysia na razie nie ma pojęcia. I nie dowie się o niej od razu po wakacyjnej przerwie.

Początkowo Rogowska poczuje się zagubiona. Będzie zastanawiać się nad powodami oziębłości męża, narastającym dystansem i napiętą atmosferą w domu. Jej przeczucie będzie jej jednak podpowiadać, że sytuacja jest poważna, a jak się okaże, nie minie się z prawdą.

Judyta pospieszy z pomocą Marysi i Arturowi

W tych trudnych chwilach Marysia będzie mogła liczyć na ogromne wsparcie Judyty. Psycholożka doskonale zdaje sobie sprawę z rosnącej zażyłości między Arturem a Joanną. Wcześniej udało jej się odwieść lekarza od wspólnego wyjazdu na konferencję do Krakowa, gdzie spędziłby z Joanną czas sam na sam.

Według informacji przekazanych przez portal światseriali.interia.pl, Judyta zaangażuje się w sprawy małżonków. Zaproponuje Marysi konkretny sposób na poradzenie sobie z trudnościami Artura.

- Jest taki przygnębiony, jakby nagle zabrakło mu energii życiowej. Wiesz, jakby ktoś odłączył go od prądu - wyzna Marysia, co cytuje wspomniany porta. - Namawiałam go, żeby poszedł do terapeuty, ale on nie chce o tym słyszeć. Ucieka w żarty, mówi, że to tylko kryzys wieku średniego, który sam zaraz minie. - Taki kryzys wieku średniego może przerodzić się w depresję i wizyta u specjalisty jest wtedy konieczna…. - uzna psycholożka i zaproponuje, by Artur jednak poważnie zastanowił się nad terapią, która może być wybawieniem. - Słuchaj… A może tobie udałoby się go na to namówić? - zapyta Marysia.

Czy interwencja Judyty przyniesie rezultaty?

Wiele wskazuje na to, że Judyta faktycznie odegra bardzo ważną rolę w ratowaniu małżeństwa Rogowskich w powakacyjnych odcinkach "M jak miłość".

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach