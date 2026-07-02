Dziedzictwo, odcinek 968: Cansel wrobi Nanę! Poyraz odkryje szokującą prawdę - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 968 - sobota, 4.07.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 968 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel postanowi wrobić Nanę w zniszczenie zdjęcia zmarłego teścia, aby tylko spotęgować wobec niej złość Cennet, ale także i innych domowników. Tym bardziej, że przecież Poyraz, Nazli i Sahin będą po jej stronie, dlatego wymyśli coś, co i ich mogłoby od niej odciągnąć. Zwłaszcza, ze zagra kartą ich ojca.

W 968 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel doda do mydła wybielacza, które ukryje w łazience. Następnie uda, że sprząta salon, aby sprzedać to zadanie Nanie, co oczywiście postępem jej się uda, gdyż powoła się na swój błogosławiony stan. Wówczas Maryam zgodzi się to zrobić za nią, po czym zgodnie ze wskazówkami swojej szwagierki przystąpi do sprzątania komody.

Nana zniszczy zdjęcie teścia przez Cansel w 968 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

A wraz z nią w 968 odcinku serialu "Dziedzictwo" zdjęcia zmarłego teścia, o którym także wspomni Cansel. Nana przetrze fotografie, po czym odkryje, że nagle zaczęła ona blaknąć. Wówczas Maryam zupełnie nie będzie wiedziała, o co chodzi i zacznie panikować i to w momencie, gdy pojawi się jej szwagierka, która oczywiście wszystkiego będzie świadoma.

- Jak to się stało? Co ja zrobiłam? - zacznie się pytać Nana.

Wówczas w 968 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zabierze jej zdjęcie teścia i publicznie oskarży ja o celowo zniszczenie, tak, aby usłyszała to reszta domowników. W tym momencie Cennet i Sahin od razu zjawią się na dole, a kobieta kontynuuje swoje przedstawienie, wprawiając seniorkę w ogromną rozpacz.

- Coś ty narobiła? Wytarłaś to? Zrobiłaś to specjalnie? Chciałaś się zemścić na mamie? - zaatakuje ją Cansel.

- Za co miałabym się mścić? - zdziwi się Maryam.

- Za to, że cię nie zaakceptowałyśmy. Nie zgrywaj niewiniątka - nakaże jej szwagierka.

- Nie dacie człowiekowi pospać. Co tu się dzieje? - wtrąci się Cennet.

- Nana umyślnie zniszczyła zdjęcie taty - pokaże jej synowa.

- Jak mogłaś? - wyrzuci jej teściowa.

Poyraz zdemaskuje bratową w 968 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 968 odcinku serialu "Dziedzictwo" do domu wróci już i Poyraz, a Nana zacznie się tłumaczyć. Oczywiście, mąż od frazu zainteresuje się sprawą, zwłaszcza, że nikt poza nim jej nie uwierzy.

- Przysięgam, że nie zrobiłam tego celowo - zacznie się tłumaczyć Nana.

- Całkiem zniszczone - załamie się Cennet.

- Naprawdę nie chciałam. Przemyłam tylko wodą z mydłem - doda Maryam.

- Skąd wzięłaś te mydło? - dopyta Poyraz.

- Z szafki pod zlewem, jak kazała Cansel - wyjaśni mu żona.

- Zrzucasz winę na mnie? Tak powiedziałam, ale pewnie czegoś tam dolałaś. Sami się przekonajcie - uzna Cansel, pewna tego, że Poyraz nic nie znajdzie, bo w międzyczasie zdoła podmienić pojemniki i zabrać wybielacz, aby nikt się nie zorientował.

Ale jednak w 968 odcinku serialu "Dziedzictwo" wpadnie, bo choć Poyraz faktycznie natknie się w łazience na zwykłe mydło, to rozrzucone orzeszki skierują go do pokoju Cansel, gdzie zobaczy leżące fanty i w ten sposób upewni się w tym, że żona mówiła prawdę, a Cansel chciała ją wrobić!

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