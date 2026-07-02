M jak miłość. Rogowski spotka Joannę na parkingu. Zachowa się w zaskakujący sposób po zdradzie

"M jak miłość" po wakacjach. Wyrzuty sumienia Artura po nocy z Joanną

W 1937. odsłonie popularnego serialu powakacyjne losy Artura zdominują poczucie winy oraz narastające wyrzuty sumienia. Dopiero po czasie bohater uświadomi sobie pełnię konsekwencji swojego czynu. Zdrada dotknie nie tylko jego żonę i najbliższych, ale również wplątaną w tę relację, zakochaną w nim kobietę.

Jak podaje serwis swiatseriali.interia.pl, Rogowski nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru swoich decyzji. Stanie się wycofany, przybity i pochłonięty własnymi myślami. Podobne emocje będą towarzyszyć Agnes (Amanda Mincewicz), która zdecyduje się na wyjazd do Niemiec. Artur, uciekając przed problemami, również nie zabawi długo w posiadłości Mostowiaków po kolejnym akcie niewierności.

Spotkanie przed przychodnią. Rogowski zobaczy Joannę na szpitalnym parkingu

W powakacyjnych odcinkach widzowie zobaczą, jak Artur udaje się do ośrodka zdrowia w Gródku. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą złożoną Agnes, mężczyzna postanowi zrezygnować z zatrudnienia w placówce. Chce w ten sposób uniknąć jakichkolwiek spotkań z Joanną i definitywnie zakończyć tę relację. Los jednak napisze własny scenariusz.

Po zakończeniu dyżuru, Joanna natknie się na Artura na przyszpitalnym parkingu. Gdy ich spojrzenia się spotkają, Rogowski przez moment rozważy możliwość rozmowy i niemal otworzy drzwi samochodu. W decydującej chwili stchórzy i zrezygnuje z podjęcia jakiejkolwiek akcji.

Co zrobi odrzucona Joanna? Emocje w 1937. odcinku "M jak miłość" po przerwie

Rozgoryczona postawą mężczyzny Dobrzańska odwróci się na pięcie i po prostu odejdzie. Artur zostanie sam z kłębiącymi się w głowie myślami. Przypadkowe spotkanie z kobietą, z którą postanowił zerwać wszelkie więzi, mocno nadszarpnie jego równowagę emocjonalną. Bohater wyraźnie zblednie i jeszcze bardziej zamknie się w sobie.

W 1937. epizodzie do Rogowskiego w pełni dotrze, jak bardzo zranił swoją kochankę. Największym zmartwieniem pozostanie jednak reakcja Marysi na wieść o ponownej zdradzie męża. Czas pokaże, czy Joanna faktycznie zdecyduje się wycofać po wspólnie spędzonej nocy, czy też podejmie kolejne kroki.