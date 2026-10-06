"M jak miłość". Marysia poradzi sobie po odejściu Artura! Wsparcie dzieci będzie kluczowe, by nie wpadła w depresję

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-06 12:27

W 1946 odcinku "M jak miłość" dochodzi do ostatecznego rozstania Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa). Po wyrzuceniu niewiernego męża z domu zdradzona kobieta nie załamuje się jednak tak, jak kiedyś. Czy to koniec ich małżeństwa? W listopadowych odcinkach zobaczymy, że dzięki wsparciu najbliższych, a zwłaszcza dzieci, Marysia szybko odzyska radość życia. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA z planu.

Uśmiechnięta Marysia z M jak miłość. Obok mężczyzna opierający dłoń na jej ramieniu. O jej losach przeczytasz na Eska.
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość. Marysia (Małgorzata Pieńkowska), Paweł (Rafał Mroczek)

Koniec związku w 1946 odcinku "M jak miłość". Czy Marysia i Artur wezmą rozwód?

Decyzja zapada w 1946 odcinku "M jak miłość", gdy Marysia bez wahania wyprasza Artura z ich domu w Grabinie. Zdradzona żona jasno komunikuje mężowi, że to koniec ich wspólnej drogi i nie ma szans na ratunek dla ich relacji. Dopiero wtedy do Artura dociera w pełni, jak wiele zaprzepaścił, wdając się w romans z Joanną (Dominika Sakowicz) i tym samym rujnując swoją rodzinę.

W kolejnym, 1947 odcinku "M jak miłość", wyrzucony Artur próbuje odzyskać zaufanie żony. Zarzeka się, że romans był jedynie chwilową słabością, a relacja z Joanną to przeszłość. Proponuje nawet wspólną terapię. Marysia jednak pozostaje nieugięta. Nawet namowy ze strony Barbary (Teresa Lipowska), zachęcającej córkę do ratowania małżeństwa, nie przynoszą rezultatu.

Mimo to kwestia rozwodu w 1947 odcinku nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona. Sytuacja jednak drastycznie się komplikuje, gdy przed domem w Grabinie zjawia się Joanna, domagając się, by Marysia uwolniła Artura, twierdząc, że ten już jej nie kocha. To wydarzenie sprawia, że zdradzona Rogowska czuje się jeszcze gorzej.

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Dzieci staną murem za Marysią po rozstaniu z Arturem w "M jak miłość"

Październikowe odcinki serialu "M jak miłość" pokażą trudne chwile Marysi, która w przeszłości, po pierwszej zdradzie Artura, zmagała się z depresją. Tym razem jednak rodzina błyskawicznie reaguje, by nie dopuścić do ponownego załamania nerwowego.

Jak wynika z najnowszych materiałów z "Kulis serialu M jak miłość", w domu w Grabinie znów zagości śmiech. Wszystko dzięki ogromnemu wsparciu ze strony dzieci Marysi: Pawła (Rafał Mroczek), Piotrka (Marcin Mroczek) i Basi (Karina Woźniak). W trudnych chwilach pomogą jej także synowa Kinga (Katarzyna Cichopek) oraz Agnes (Amanda Mincewicz), która znalazła u Mostowiaków swój dom i nie zamierza opuścić cierpiącej kobiety.

W jednym z nadchodzących epizodów "M jak miłość" Kinga i Piotrek zabiorą swoje pociechy do Grabiny, gdzie w kuchni Barbary (Teresa Lipowska) zorganizują radosne, rodzinne spotkanie. Dzięki temu Marysia zrozumie, że ma dla kogo żyć i że odejście Artura to nie koniec świata.

Co więcej, na początku listopada w "M jak miłość" widzowie zobaczą wyjazd Marysi do SPA na Mazurach. Tam los skrzyżuje jej ścieżki z czarującym mężczyzną o imieniu Jerzy, w którego wciela się Marcin Kwaśny.

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