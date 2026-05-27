"M jak miłość". Marysia po zdradzie męża będzie zdruzgotana! Paweł wymierzy sprawiedliwość Arturowi

Rozstanie Marysi i Artura w nowych odcinkach "M jak miłość"

Niewierność Artura w nadchodzących epizodach „M jak miłość" uderzy w Marysię z potężną siłą. Największym ciosem dla Rogowskiej nie będzie sam fakt kolejnego skoku w bok, lecz to, że jej mąż autentycznie zapałał uczuciem do młodej lekarki. Ta nowa relacja brutalnie przekreśli wieloletnią miłość, którą małżonkowie budowali przez dekady.

Rogowscy mają za sobą mnóstwo wzlotów i upadków, jednak tym razem sytuacja wydaje się bez wyjścia. Nawet jeśli jesienią Artur nagle przejrzy na oczy i uzna, że jego fascynacja Joanną była jedynie chwilowym zamroczeniem, zraniona Marysia z pewnością nie puści tego w niepamięć. O uratowaniu ich małżeństwa po tak potężnym kryzysie nie ma mowy, a dotychczasowy związek definitywnie przejdzie do historii.

Marysia na skraju załamania w jesiennym sezonie "M jak miłość"

Najnowszy zwiastun serialu daje przedsmak dramatu, jaki rozegra się w życiu Marysi z powodu romansu jej męża. Jedenaście lat temu Rogowski zostawił ją dla Teresy Drawicz (Dominika Łakomska), co doprowadziło kobietę do ciężkiej depresji. Wyprowadzka wiarołomnego partnera z domu w Grabinie nie zmniejszy jej obecnego cierpienia, jednak tym razem bohaterka nie zostanie ze swoimi problemami zupełnie sama. Będzie mogła liczyć na nieustanną obecność dzieci, pasierbicy oraz swojej matki, Barbary (Teresa Lipowska).

Paweł Zduński wesprze matkę w nadchodzących odcinkach "M jak miłość"

W poprzewakacyjnych odcinkach „M jak miłość" niezwykle istotną rolę w życiu załamanej Marysi odegra Paweł. Syn znajdzie wreszcie idealną okazję, by odwdzięczyć się matce za wsparcie po śmierci Franki (Dominika Kachlik). To właśnie Rogowska opiekowała się wówczas małym Antosiem (Mikołaj Jankowski), przez kilka długich miesięcy zastępując osieroconemu chłopcu oboje rodziców.

Warto przypomnieć, że w przeszłości Zduński mógł polegać na Marysi w absolutnie każdej sytuacji. Matka murem stawała za nim we wszystkich kryzysowych momentach. Kiedy zdesperowany Paweł usiłował popełnić samobójstwo, to ona uratowała mu życie, dlatego mężczyzna jest jej dłużnikiem na zawsze.

Paweł pobije Artura za zdradę w nowym sezonie "M jak miłość"

Opublikowany zwiastun jesiennej ramówki zdradza, że Paweł nie zamierza puścić płazem zachowania ojczyma. Mężczyzna osobiście wymierzy Arturowi sprawiedliwość i wściekły rzuci się na niego z pięściami, mszcząc się za romans z Joanną. Na tym jego rola się nie skończy – Zduński zacznie regularnie odwiedzać dom w Grabinie, aby na każdym kroku udowadniać matce, że otacza ją kochająca rodzina i nie pozwolą jej utonąć w rozpaczy.

Rafał Mroczek podzielił się niedawno na Instagramie zakulisowymi zdjęciami z planu, na których widać go u boku Małgorzaty Pieńkowskiej. Aktorzy pracują obecnie nad wieloma wspólnymi scenami do kolejnego sezonu „M jak miłość". Wyjątkowa więź łącząca matkę i syna bez wątpienia pomoże Marysi przetrwać najczarniejsze chwile po odejściu męża.