„Dziedzictwo” odc. 1028 - streszczenie

Sinan i Aynur wybiorą się na kolację. Przygnębiona Isil w końcu przekona Ezgi do kolejnej desperackiej próby odzyskania Sinana. Obie wmówią prokuratorowi, że Ezgi próbowała popełnić samobójstwo. Sedat ucieknie ze szpitala i ukryje się w kawiarni Semiha. Tam dowie się, że Nana chce się usamodzielnić i szuka lepiej płatnej pracy jako tłumaczka. Podszywając się pod zleceniodawcę, zwabi ją na drugi koniec miasta, by ją zabić i zemścić się na Poyrazie. Poyraz w ostatniej chwili uratuje ukochaną.

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„Dziedzictwo” odc. 1029 - streszczenie

Ezgi, wspierana przez Isil i zaprzyjaźnionego lekarza, będzie udawać, że po rzekomej próbie samobójczej jest w ciężkim stanie. Wzbudzi w Sinanie poczucie winy, dlatego mężczyzna postanowi wspierać byłą narzeczoną, czym zrani Aynur. Nana, chcąc zapewnić Yusufowi bezpieczeństwo, zdecyduje się ostatecznie odejść i zacznie szukać nowej pracy. Poyraz nie zamierza rezygnować z rodziny, dlatego zorganizuje wspólny wieczór, by odbudować relację z żoną.

„Dziedzictwo” odc. 1030 - streszczenie

Poyraz będzie próbował odzyskać zaufanie Nany, a pomoże mu w tym matka. Semih postanowi wykorzystać porywczość Poyraza i zastawi na niego pułapkę. Ezgi okłamie Sinana, twierdząc, że z powodów zdrowotnych nie będzie mogła mieć dzieci. Zrozpaczona poprosi go, by przy niej został. Sinan znajdzie jednak specjalistę, który da jej nadzieję. Ibo stanie się nadopiekuńczy wobec ciężarnej żony, wystawiając jej cierpliwość na próbę.

„Dziedzictwo” odc. 1031 - streszczenie

Ezgi przedstawi Sinanowi fałszywą diagnozę i wmówi mu, że po rzekomym wypadku nie będzie mogła mieć dzieci. Przygnębiony poczuciem winy prokurator ulegnie presji matki i niespodziewanie oświadczy się Ezgi, łamiąc serce Aynur. Nana doceni postawę Poyraza i para się pogodzi. Cansel odkryje, że za pobicie Sahina odpowiada Semih. Czarna i Ibrahim założą się, kto dłużej wytrzyma na zdrowej diecie.

„Dziedzictwo” odc. 1032 - streszczenie

Aynur zostanie opiekunką Ayse i Ferita, a potem postanowi wyjechać do Eskisehir. Powie Sinanowi, że to jej ostatni dzień w pracy. Przypadkiem usłyszy też rozmowę Ezgi z lekarzem. Sahin, w tajemnicy przed Cansel, poprosi Nazli o umówienie wizyty u innego lekarza. Postanowi odstawić leki, bo uzna je za nieskuteczne. Dzięki Cennet Nana i Poyraz na nowo urządzają swoją sypialnię. Semih będzie wściekły, że jego plan nie przyniósł efektu, a Nana i Poyraz znów się pogodzili.

„Dziedzictwo” odcinki 1028-1032: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień