"M jak miłość". Marcin znów u boku Jakuba. Poważnie oszuka ukochaną

Emisja 1932 odcinka serialu M jak miłość w poniedziałek 11 maja 2026 roku w TVP2

W 1932 odcinku "M jak miłość" Marcin wspólnie z Jakubem ponownie połączą swoje siły, rozpoczynając całkowicie nowe dochodzenie detektywistyczne. Warto przypomnieć, że wcześniej Chodakowski pod wpływem silnego szantażu ze strony Kamy porzucił pracę w agencji i podjął zatrudnienie w roli eksperta do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego, gdzie stanowisko prezesa piastuje Elżbieta Domańska (w tej roli Katarzyna Dąbrowska)

. Mimo to mężczyznę wciąż niezwykle mocno ciągnie do ryzykownych wyzwań. Szybko okaże się, że wykonywanie spokojnych obowiązków za biurkiem w eleganckim garniturze i pod krawatem jest dla niego najzwyklejszą udręką.

„- Marcin czuję jakiś taki zawód, gdzieś, że w nowej pracy, jednak adrenaliny nie znajdzie. Dusi się tam. Nie potrafi się do końca pożegnać z agencją, odciąć od tego wszystkiego” - zapowiada Mikołaj Roznerski w „Kulisach serialu M jak miłość”.

Marcin w 1932 odcinku M jak miłość wymknie się z pracy do Jakuba

Chodakowski z pewnością nie porzuci od razu nowej posady osobistego ochroniarza pani prezes, ale w 1932 odcinku "M jak miłość" sprytnie wykorzysta moment, w którym Jakub poprosi go o wsparcie, i bez wahania ucieknie z korporacji. Tego samego dnia obaj detektywi przenikną na teren prywatnej posiadłości, przeskoczą przez wysokie ogrodzenie i rozpoczną zakrojoną na szeroką skalę tajną obserwację. Przyniesie to ogromną radość Marcinowi, który nareszcie poczuje autentyczny przypływ życiowej energii i oderwie się od nudnej pracy dla Elżbiety, usilnie próbującej go uwieść od ich pierwszego spotkania.

„- Jak za starych dobrych czasów, co? - powie Chodakowski do Jakuba podczas wspólnego śledztwa.”

Reakcja jego przyjaciela na ten nieskrywany entuzjazm będzie natychmiastowa i bardzo wymowna.

„- No nie takich starych... - zauważy Karski.”

Kama dowie się o kłamstwach Marcina w 1932 odcinku M jak miłość

Nietypowe zachowanie ukochanego w 1932 odcinku "M jak miłość" absolutnie nie ujdzie czujnej uwadze Kamy, która szybko zorientuje się, że mąż regularnie ją okłamuje, potajemnie pomagając Jakubowi w sprawach agencji po godzinach swojej pracy. Kobieta zrezygnuje jednak z robienia mu głośnych awantur, ponieważ ostatecznie uzna, że kolejne niebezpieczne zlecenia u boku Karskiego stanowią znacznie mniejsze zło niż częste kontakty z uwodzicielską prezes Domańską. Szefowa Marcina pokaże zresztą Kamie, do czego jest naprawdę zdolna w bezpardonowej walce o względy jej męża.

„- Kama ewidentnie wyczuwa, że coś jest na rzeczy. Zaczyna zauważać, że Marcin nie do końca jest szczęśliwy. Nie wie, czy to jest takie nieszczęście totalne związane z miejscem, w którym pracuje, czy dzieje się jeszcze coś innego... - uchyla rąbka tajemnicy Michalina Sosna w „Kulisach serialu M jak miłość”.”