"M jak miłość". Kłamstwa Kasi wyjdą na jaw? Dyrektor Sowiński odkryje prawdę o ojcostwie Zosi

Kiedy w "M jak miłość" Jakub i Mariusz odkryją tajemnicę ojcostwa Karskiego?

Zbliżający się wielki finał sezonu w 1936. odcinku „M jak miłość” nie przyniesie odpowiedzi na pytanie, kiedy Jakub i Mariusz wreszcie dowiedzą się o oszustwie. Kasia podmieniła wyniki testów DNA, ukrywając, że to Karski jest biologicznym ojcem małej Zosi, a nie Sanocki. W ostatnim epizodzie przed letnią przerwą trójka tych bohaterów w ogóle nie zagości na ekranie.

Ich telewizyjny wątek zostanie zawieszony tydzień przed finałem, w 1935. odcinku zaplanowanym na wtorek, 19 maja 2026 roku. Właśnie wtedy pilnie strzeżony sekret lekarki przez całkowity przypadek odkryje Aleksander Sowiński, który natychmiast postanowi bezlitośnie wykorzystać zdobyte informacje. Szef kliniki nawiąże współpracę z szantażującą Kasię Anką Sokołowską, wypatrując ją pod budynkiem i wciągając w swoją intrygę.

Fani produkcji będą musieli poczekać do kolejnego sezonu, aby dowiedzieć się, w jakich okolicznościach Jakub i Mariusz poznają bolesną prawdę o badaniach DNA. Dopiero nowe odcinki ujawnią, jak obaj mężczyźni zareagują na fakt, że ukochana kobieta od dawna cynicznie ich oszukiwała w kwestii ojcostwa.

Nowe odcinki "M jak miłość" po wakacjach. Sowiński zaszantażuje Kasię

Najnowsze doniesienia z planu zdjęciowego potwierdzają, że w nadchodzących odcinkach Kasia jeszcze głębiej uwikła się w sieć własnych kłamstw, a Sowiński zyska nad nią pełną kontrolę za sprawą bezwzględnego szantażu. Lekarka posunie się do ostateczności, byle tylko utrzymać swoje małżeństwo z Mariuszem i nie dopuścić do sytuacji, w której Karski zabierze jej dziecko. Jakub od zawsze marzył o założeniu rodziny z Kasią, więc na pewno rozpocząłby walkę o prawo do opieki.

Krzysztof Kwiatkowski oraz Paulina Lasota bez przerwy realizują materiał do nowych epizodów, które zagoszczą na antenie TVP dopiero późną jesienią. Choć aktorzy nie mogą ujawniać szczegółów scenariusza, nagrywanie wspólnych ujęć z odtwórcami ról Mariusza i Sowińskiego zwiastuje potężne emocje na ekranie. Na swoim instagramowym profilu Krzysztof Kwiatkowski zamieścił krótki wpis prosto z planu produkcji.

"Mocna aktorska reprezentacja pozdrawia gorąco z planu @mjakmilosc.official 🔥🔥🔥"