M jak miłość. Kama szuka prawdy o Marcinie u Jakuba. Usłyszy bolesne słowa

Kama zauważy zmianę w zachowaniu Marcina. Zmiana pracy to błąd?

To właśnie Kama namawiała swojego męża na rezygnację z zawodu detektywa. Doskonale zdawała sobie sprawę, że Marcin uwielbiał swoją pracę, która dostarczała mu niezbędnej dawki adrenaliny i satysfakcji. Niestety, sprawy kryminalne często niosły ze sobą niebezpieczeństwo, co negatywnie odbijało się na spokoju ich małżeństwa. Pod namową żony Marcin w końcu zmienił posadę, jednak nowa rzeczywistość zawodowa wcale go nie cieszy. Sytuację komplikuje jego nowa szefowa, Elżbieta, która wzięła sobie za punkt honoru poderwanie Chodakowskiego. Taki obrót spraw zdecydowanie nie był marzeniem Kamy.

Kama odwiedzi agencję Karskiego. Rozmowa o Marcinie nie pójdzie po jej myśli

Z informacji przekazanych przez portal swiatseriali.interia.pl wynika, że Kama zdecyduje się na niezapowiedzianą wizytę w agencji detektywistycznej. Celem spotkania będzie szczera rozmowa z Jakubem o problemach jej męża. Przyjaciel Marcina jest na bieżąco z jego sytuacją życiową i doskonale wie o zalotach Elżbiety. Jednak w trosce o spokój Kamy, powstrzyma się przed ujawnieniem prawdy o natrętnej szefowej.

- Sorry, że tak bez zapowiedzi, ale… chciałam z tobą pogadać… Bo mam wrażenie, że ja już niczego nie wiem, niczego nie rozumiem… - powie Kama w nowym sezonie "M jak miłość", co cytuje wspomniany portal. - Martwię się o Marcina - jest przybity, wychodzi i wraca z pracy totalnie pozbawiony energii… Na nic nie ma siły, odpuszcza nawet treningi. Mam straszne wyrzuty sumienia, że to wszystko moja wina - wyzna kobieta. - Nie wiem, co mam ci powiedzieć… Tak, Marcin tęskni za starą robotą, ale… robi to wszystko dla ciebie. - Myślisz, że… ta jego chandra minie? Wiem, że brakuje mu tej adrenaliny, którą miał tutaj, ale może jeszcze przywyknie, przestawi się… - Szczerze? Wątpię. Ale to tylko moje zdanie. Jeśli chcesz prawdziwych odpowiedzi, powinnaś porozmawiać z Marcinem - szczerze wyzna Karski, bez zbędnych pocieszeń. - Sorry, pogadałbym jeszcze, ale mam pilną rozmowę, klient czeka, nie gniewaj się - rzuci detektyw.

Decyzja Kamy po rozmowie z Jakubem. Czy Marcin wróci do starych zajęć?

Kama nie będzie gotowa na tak dosadną opinię ze strony Jakuba. Karski zamiast owijać w bawełnę, wprost wyzna, że Marcin dusi się bez pracy detektywa. Pod wpływem tych słów Kama uświadomi sobie, że jej naciski na zmianę zawodu były ogromnym błędem. Fani serialu będą musieli poczekać, by przekonać się, jakie kroki podejmie żona Chodakowskiego, by ratować szczęście męża.

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