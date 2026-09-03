M jak miłość: Julia przyjedzie z Ukrainy ze złą nowiną. Dima nie wróci z frontu

Powrót Julii do "M jak miłość". Co czeka bohaterkę?

Postać Julii wciąż będzie obecna w życiu Budzyńskich w nadchodzącym sezonie "M jak miłość". Przypomnijmy, że prawniczka zdecydowała się na wyjazd do Ukrainy, co wiązało się z ogromnym ryzykiem, gdyż trwa tam wojna. Teraz Malicka powróci do Polski i spotka się z Magdą twarzą w twarz. Choć przywiezie ze sobą Nadię, u jej boku zabraknie Dimy. Budzyńska dowie się, co dokładnie dzieje się z lekarzem, który został w ojczyźnie.

Magda dowiaduje się o losach Dimy w nowym sezonie "M jak miłość"

Spotkanie na Deszczowej nie przyniesie dobrych wieści. Zrozpaczona Julia wyzna Magdzie, że decyzja o wyjeździe do Ukrainy była błędem i przyniosła jej wiele cierpienia. Co ciekawe, prawniczka, która wcześniej sądziła, że nie będzie matką, przyjedzie z nowonarodzoną córeczką. Z relacji Julii wynika, że trudna sytuacja na froncie przeraża ją, a Dima całkowicie pochłonięty jest ratowaniem rannych i pracą w trudnych warunkach w swojej ojczyźnie.

Poświęcenie lekarza budzi wielki szacunek, jednak Julia przyzna, że strach o życie męża staje się nie do zniesienia, a jej własne szczęście odeszło w zapomnienie. Miała nadzieję na spokój i miłość u boku Dimy, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna i pełna dramatycznych wyzwań.

Czy Julia z "M jak miłość" zostanie w Polsce na stałe?

Decyzja o powrocie do Polski na stałe bez męża będzie dla Julii niezwykle trudna. Prawniczka musi teraz myśleć nie tylko o sobie, ale i o bezpieczeństwie obu dziewczynek – Nadii oraz własnej malutkiej córki. Magda z pewnością okaże jej wsparcie w tym trudnym czasie. Sytuację komplikuje jednak fakt, że Dima jest uparty i zdeterminowany, by zostać w Ukrainie i nieść pomoc swoim rodakom.

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