Hotel Paradise 13. Nadia i Filip ostro się pokłócą. „Weź spier***”! Czy to koniec ich pary?

Hotel Paradise 13. Nadia i Filip mieli być razem. Teraz dochodzi do awantury

Od początku sezonu Nadia i Filip dawali jasno do zrozumienia, że są zainteresowani stworzeniem wspólnej pary. Szybko zaczęli spędzać ze sobą coraz więcej czasu, choć Nadia potrzebowała chwili, by przyzwyczaić się do temperamentu Filipa. Uczestnik jest bardzo bezpośredni i energiczny. Nadia na początku nie była przekonana, czy chce aż tak szybko skracać dystans. Ostatecznie jednak między nimi zaczęła tworzyć się relacja, która zapowiadała się naprawdę obiecująco. Tym większym zaskoczeniem będzie sytuacja, do której dojdzie w kolejnych wydarzeniach w hotelu. Już w 6. odcinku między Nadią i Filipem wybuchnie poważna kłótnia.

Hotel Paradise 13. Nadia wybuchnie

W pewnym momencie rozmowa między uczestnikami przybierze bardzo nieprzyjemny obrót. Już wcześniej pojawił się mocny zgrzyt po sytuacji nad basenem, ale to nie koniec. Nadia wyraźnie straci cierpliwość i zdecyduje się wyjść z pokoju. W kierunku Filipa padną mocne słowa:

„Widzisz, już mnie wkurzasz. Weź spier***” - czytamy na oficjalnej stronie TVN-u.

Filip nie będzie chciał jednak zostawić sprawy bez wyjaśnienia. Wyjdzie za Nadią i spróbuje dowiedzieć się, co doprowadziło ją do takiej reakcji.

„Ale o co ci chodzi, ty? Weź nie trzaskaj tymi drzwiami”.

Nadia nie będzie jednak w stanie spokojnie kontynuować rozmowy. Emocje okażą się zbyt duże, a dziewczyna po raz kolejny da Filipowi do zrozumienia, że nie chce go teraz słuchać.

„Zamilcz, zamilcz już”.

Sytuacja zdecydowanie wymknie się spod kontroli. Zamiast spokojnego wyjaśnienia pojawią się podniesione głosy, nerwy i próba zakończenia rozmowy przez Nadię.

Hotel Paradise 13. Filip nie wytrzyma. „Z nią się nie da gadać”

Po wyjściu z pokoju Filip spotka Kubę. Uczestnik będzie wyraźnie zdenerwowany całą sytuacją i opowie mu o problemie z Nadią.

„Stary, no z nią się nie da gadać”.

Czy ich kłótnia okaże się tylko chwilowym kryzysem? A może mocne słowa będą początkiem poważnego rozłamu jednej z par „Hotelu Paradise 13”? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki.