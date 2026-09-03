"Na Wspólnej" odc. 4276 - STRESZCZENIE szczegółowe (7 września)

Basia wyda policji Andrzeja?! Smolny szczęśliwy – Basia żyje i dzwoni z czyjegoś telefonu! Wysyła lokalizację i błaga męża, by po nią przyjechał… Krzysztof wiezie żonę prosto do szpitala – okazuje, że żona jest ogólnie w dobrym stanie. Badanie krwi ma wykazać czym była usypiana... Teraz Basię czeka przesłuchanie policyjne – czy powie, że porwał ją… były mąż?! Nowa znajoma Włodka chce ratować bar! Zdybicka spotyka się w barze Zięby z przedstawicielem banku, któremu proponuje ten lokal na oddział bankowy. Honorata i Roman są wzburzeni – kontaktują się z Michałem a ten natychmiast blokuje te plany! Jednak kiedy Brzozowski rozmawia z Włodkiem, ten wyznaje, że bez Marii nie widzi przyszłości dla baru… Niespodziewanie pojawia się nowa znajoma Zięby z samolotu – Dorota chce zaangażować się w ratowanie tej rodzinnej perełki! Bednarczuk organizuje grupowe zabawy dla... dorosłych?! Teresa postanawia, że – dla dodania pikanterii swojej powieści erotycznej – musi sama czegoś doświadczyć! Jej mąż kompletnie tego nie rozumie, dlatego Bednarczuk prosi o pomoc swojego ucznia – specjalistę od… erotycznych zabawek dla dorosłych! Do roli przyzwoitki potrzebuje Danuty. A wkrótce dołącza do nich... Marek!

"Na Wspólnej" odc. 4277 - STRESZCZENIE szczegółowe (8 września)

Igor naiwnie wierzy, że Julka poradziła sobie z nałogiem… Julka – po 2 tygodniach bez narkotyków – za zgodą terapeuty wraca dziś do szkoły. Ania się martwi, ale Igor jest pełen wiary – poza tym będzie córkę zawozić i odbierać z lekcji. Jednak Nowakówna nawet nie wchodzi do budynku szkoły – idzie prosto do dilera po to, czego tak bardzo pragnie... Kiedy ojciec przywozi Julkę do domu, narkotyki już działają. Co zrobi Igor?! Andrzej pójdzie do więzienia?! Żona Gwiazdy zniknęła – biznesmen boi się, że teraz to ją porwano! Okazuje się, że Marcelina jest w studio telewizyjnym i przeprowadza wywiad z... Andrzejem Brzozowskim! Prorektor handlujący dyplomami przed kamerami przyznaje się do wszystkiego. W tym czasie policja aresztuje Jana Rybę a Sandra jak niepyszna pakuje swoje rzeczy w redakcji. Po wywiadzie Andrzej jedzie na komisariat w eskorcie swoich synów… Teresa zaskoczyła znajomych – czas na męża! Danuta przeprasza męża i tłumaczy mu niezręczną sytuację w jakiej zastał ją z Teresą i jej uczniem. Janusz również chce Markowi wszystko wyjaśnić i umawia się z nim na piwo. Problem w tym, że przychodzi z… niczego nieświadomą Halinką! Tymczasem Teresa postanawia wcielić w życie swoje pomysły – umawia się z mężem na randkę w hotelu. Przebrana w seksowny strój i różową perukę, leżąc w ponętnej pozie – czeka na Rafała...

"Na Wspólnej" odc. 4278 - STRESZCZENIE szczegółowe (9 września)

Żona Grega chce pracować – mąż ją za to srogo ukarze?! Greg wciąż wypomina żonie stłuczkę samochodową i wydane przez to pieniądze. Słyszy to ich córka – Jagoda namawia mamę, żeby poszukała pracy i miała swoje pieniądze. Ewelina obiecuje, że spróbuje – prosi o pomoc Weronikę. Już sam pomysł usamodzielnienia rozjusza Grega – kończy się to dla Kalskiej bardzo źle… Julka na terapii a Igor na tropie dilera! Igor przywozi córkę do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień. Dziewczyna nie chce tam wejść, ale Nowak nie daje jej wyboru. Wściekła, będąc na głodzie narkotykowym, wykrzykuje ojcu okropne słowa. Igor wytrzymuje to psychicznie i zostawia Julkę w ośrodku... Potem, z telefonu córki, kontaktuje się z… jej dilerem! W poprawczaku rozgrywka – nie tylko w kosza! Agnieszka spotyka się z Tworkowskim – dorosłym bratem swojego podopiecznego. "Żaba" prosi, by Tomek w ramach resocjalizacji pracował w służbie zieleni. Olszewska zgadza się, ale jest pełna obaw – widząc to, Hebel obiecuje mieć Tomka na oku. Tymczasem Seba prowadzi z chłopakami z poprawczaka pierwszy trening – nie jest to proste!

"Na Wspólnej" odc. 4279 - STRESZCZENIE szczegółowe (10 września)

Weronika ochroni Ewelinę przed jej mężem–katem?! Weronika próbuje dodzwonić się do Eweliny – w końcu przyjeżdża do niej. Pobita Kalska jest w rozpaczy – zgadza się, żeby Roztocka zabrała ją do siebie. Weronika informuje o wszystkim Lwa, któremu trudno uwierzyć, że Greg mógł skrzywdzić żonę. Niebawem Kalski przyjeżdża po Ewelinę i tłumaczy, że żona nie wie co mówi – jest pod wpływem silnych leków! Hebel stróżem prawa?! Hebel – zgodnie z tym, co obiecał żonie – pilnuje Tomka podczas pracy poza ośrodkiem. Nagle pojawia się "Żaba" i dyskretnie zleca bratu przecięcie przewodów monitoringu kantoru. Tomka w ostatniej chwili powstrzymuje… Ryszard! Kiedy Tomek mówi bratu, że nie wykonał zlecenia, "Żaba" jest na niego naprawdę wściekły. A Hebel czuje, że właśnie zaczęła się walka dobra ze złem... Marta chce ratować swoją stację przed blamażem! Marta – mimo urlopu macierzyńskiego – śledzi program swojej stacji. Ze wzburzeniem odkrywa, że jako ekspert od biznesu wystąpi mężczyzna, który oszukał mnóstwo ludzi na kryptowalutach. Leśniewska jedzie do stacji i ostrzega swojego szefa – Baliszewskiego. Ten widzi tylko jedno wyjście – to Marta musi przeprowadzić wywiad i… zdemaskować gościa!

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