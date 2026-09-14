Panna młoda, odcinki 197-202: Hancer zjada zatrute ciastka, a Engin wpada na trop Beyzy. Oto, co wydarzy się w połowie września

„Panna młoda” odcinek 197 – streszczenie (poniedziałek, 14.09.2026 r.)

W 197. odcinku serialu „Panna młoda” dojdzie do zwolnienia Gulsum przez Beyzę. Tymczasem Engin nie ustaje w poszukiwaniach tajemniczej pacjentki, lecz jego starania wciąż nie przynoszą upragnionego przełomu. Kiedy pojawia się propozycja zorganizowania wspólnej kolacji, Cemil kategorycznie odrzuca zaproszenie. Na spotkanie decydują się natomiast przyjść Sila oraz Engin.

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Sila wraz z Enginem przygotowują się do zaplanowanej kolacji. Goście powoli zajmują miejsca w altanie, a w powietrzu niemal od razu daje się wyczuć gęstą atmosferę. Gdy wszyscy siadają do wspólnego posiłku, z pozoru zwykłe rozmowy błyskawicznie przeradzają się w otwarte spory i słowne utarczki między uczestnikami spotkania.

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Yonca nie zamierza dłużej czekać i przystępuje do realizacji swojego mrocznego planu. Kolacja organizowana przez Meliha i Hancer, która w założeniu miała być spokojnym spotkaniem, nagle wymyka się spod kontroli. Sytuację zaognia Cihan, proponując specyficzną grę, ujawniającą prawdziwe zamiary obecnych i wywołującą kolejne awantury. Równocześnie Beyza ucieka się do szantażu wobec Gulsum, by wymusić na niej całkowite posłuszeństwo.

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Życie Hancer znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie po zjedzeniu naszpikowanych trucizną ciastek. Jedynie błyskawiczna interwencja Cihana zapobiega najgorszemu. W międzyczasie Gulsum stara się odeprzeć bezpodstawne ataki ze strony Beyzy. Z kolei Melih udaje się do szpitala, gdzie natyka się na Cihana, a następnie dochodzi do jego pojednania z matką.

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Melih w końcu orientuje się, kto zaplanował zamach na życie Hancer. Mężczyzna przypomina sobie słowa, które padły podczas podsłuchanej rozmowy Gulsum z Beyzą.

– Zabiję ją! Ją i to dziecko, które nosi pod sercem. Cokolwiek się stanie, nie pozwolę, żeby się urodziło!

Z kolei Cihan zauważa, że jego rywal tak naprawdę niewiele wie o swojej żonie, co bezwzględnie wykorzystuje przeciwko niemu. Równolegle Engin i Sila analizują nagrania ze szpitalnego monitoringu i identyfikują na nich Beyzę. Po zebraniu informacji od Sily, Meliha oraz Hancer, Engin nabiera całkowitej pewności, że to Beyza jest winna śmierci Yasemin.

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Aby ostatecznie dowieść swoich racji, Engin zamierza potajemnie zdobyć materiał genetyczny Beyzy i jej dziecka. W tym samym czasie właścicielka zakładu fryzjerskiego nie daje za wygraną i wciąż namawia Deryę na jego przejęcie. Z kolei Melih zdobywa się na wyznanie miłości Sinem, choć jednocześnie ma do niej żal o nieobecność na jego zaślubinach. Cihan natomiast staje się coraz bardziej natarczywy wobec Hancer, domagając się od niej wyjawienia prawdy, którą chciała mu wcześniej przekazać.