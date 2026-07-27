Obsesja wokół Sinana – Ezgi przekracza kolejne granice w 994. odcinku

Świat bohaterów telenoweli po raz kolejny staje się świadkiem mrocznych intryg. Po tym, jak Işil za wszelką cenę próbowała rozdzielić Sinana i Aynur (posuwając się nawet do udawania niepełnosprawności i fabrykowania kradzieży), na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie. Ezgi, której uczucie do Sinana dawno przerosło granice zdrowego rozsądku, przestaje kontrolować swoje zachowanie.

W 994. odcinku Ezgi wciela w życie plan, którego celem jest bezpardonowe upokorzenie rywalki. Kobieta nie potrafi pogodzić się z porażką i jest w stanie zrobić wszystko, by wyeliminować z otoczenia Sinana każdą potencjalną przeciwniczkę. Jej zachowanie budzi powszechne oburzenie i otwiera nowy rozdział w miłosnych zmaganiach bohaterów.

Işil próbuje sterować życiem syna w 994. odcinku

Sytuacja wokół Sinana staje się wyjątkowo gęsta. Podczas gdy jego matka Işil wciąż zataja sukcesy rehabilitacji, by manipulować synem i sterować jego życiem, ruch ze strony Ezgi wprowa dodatkowy chaos.

Czy Sinan, który wcześniej bez trudu zdemaskował kłamstwa matki oskarżającej Aynur, zorientuje się na czas, jak podłego podstępu dopuściła się Ezgi? Widzowie mogą być pewni, że ten wątek dostarczy ogromnej dawki napięcia i skrajnych emocji.

„Dziedzictwo” odcinek 994 – kiedy i gdzie oglądać?

Premiera 994. odcinka serialu „Dziedzictwo” zaplanowana jest na czwartek, 30 lipca. Epizod zostanie wyemitowany o stałej porze – o godzinie 16:00 w TVP1. Dla osób szukających seansów w internecie, najnowsze odcinki oraz powtórki udostępniane są na platformie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: