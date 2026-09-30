Barbara z "M jak miłość" szuka ratunku. Zduński nie umie wybaczyć zabójcy żony

Zduński w 1951. odcinku "M jak miłość" trawiony gniewem. Barbara wkracza do akcji

Zbliżający się, 1951. epizod "M jak miłość" ukaże poważne obawy Barbary o stan psychiczny Pawła, który wciąż jest zaślepiony nienawiścią do Walata. Dominik kojarzy się Zduńskiemu wyłącznie z najgorszym momentem w życiu. Warto przypomnieć, że tragiczny wypadek z udziałem Franki i Pawła został sprowokowany właśnie przez pędzącego na quadzie Walata, przez co kierowca osobówki stracił kontrolę nad autem, dachując na drodze. Sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku bez udzielenia poszkodowanym jakiejkolwiek pomocy. Choć ukochana Zduńskiego przetrwała samo zderzenie, późniejsze medyczne komplikacje doprowadziły ją do śmierci. Paweł absolutnie nie umie wymazać z pamięci bestialskiego zachowania Walata. Sytuację pogarsza świadomość, że winny tej ogromnej straty wciąż nie poniósł adekwatnych konsekwencji prawnych.

Dominik Walat z "M jak miłość" ponownie atakuje. Bliscy Pawła w niebezpieczeństwie

Ostatnie incydenty drogowe sprawiły, że furia Zduńskiego osiągnęła zenitu. Walat całkowicie zignorował nałożony na niego pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, powodując kolejne drastyczne zagrożenie na szosie. Tym razem w kolizji brały udział Marysia (Małgorzata Pieńkowska) oraz Agnes (Amanda Mincewicz), które cudem uniknęły najgorszego. Kobiety początkowo starały się zataić przed Pawłem tożsamość pirata drogowego. Zdawały sobie sprawę z gwałtownych reakcji Zduńskiego na sam dźwięk nazwiska Dominika. Ostatecznie jednak fakty wyszły na światło dzienne, dając wdowcowi kolejny argument świadczący o tym, że sprawca dramatu jego żony nadal stanowi realne zagrożenie dla otoczenia. Choć Walat trafił wreszcie w ręce Natalki (Dominika Suchecka) i Rafała (Jakub Kucner), zatrzymanie to wcale nie ostudziło negatywnych emocji buzujących w Pawle.

Ksiądz Grzegorz z "M jak miłość" ostatnią deską ratunku dla rodziny Zduńskich

Obserwując całą tę eskalację konfliktu w 1951. odcinku "M jak miłość", Barbara zacznie odczuwać ogromny lęk o przyszłość ukochanego wnuka. Seniorka rodu z przerażeniem stwierdzi, że destrukcyjna niechęć do Walata powoli niszczy Zduńskiego od środka, a kolejne wybryki pirata drogowego jedynie pogarszają ten fatalny stan psychiczny. Mostowiakowa poczuje się absolutnie bezradna wobec siły negatywnych emocji targających Pawłem. Dojdzie do wniosku, że niezbędna jest tu interwencja osoby potrafiącej spojrzeć na całą sprawę z odpowiednim dystansem. Ostatecznie skieruje swoje kroki na plebanię, prosząc o wsparcie i dobrą radę księdza Grzegorza.

Pomoc duchownego ma szansę przynieść realne efekty tylko w sytuacji, gdy Zduński w ogóle otworzy się na dialog z otoczeniem. Awersja Pawła do sprawcy wypadku ma przecież niezwykle solidne fundamenty. Każde spojrzenie na Dominika automatycznie przywołuje w nim bolesne wspomnienia o zmarłej żonie i brutalnie przerwanej przyszłości. Barbara utwierdzi się jednak w przekonaniu, że ciągły brak przebaczenia daje Walatowi nieustanną władzę nad życiem jej wnuka. Z tego właśnie powodu w 1951. epizodzie "M jak miłość" seniorka podejmie desperacką próbę wciągnięcia księdza Grzegorza w ratowanie psychiki załamanego wdowca.

Emisja 1951. odcinka "M jak miłość". Kiedy oglądać w TVP2?

Fani najpopularniejszej polskiej telenoweli będą mogli śledzić najnowsze losy bohaterów już niebawem. Premiera telewizyjna 1951. odsłony serialu "M jak miłość" zaplanowana została na poniedziałek, 26 października 2026 roku. Tradycyjnie, stacja TVP2 wyemituje ten epizod dla widzów punktualnie o godzinie 20.50.

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