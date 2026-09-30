M jak miłość. Mikołaj po ślubie oczaruje Natalkę. Będzie szybki rozwód Mostowiaczki z Karskim?

Mikołaj ratuje Hanię w 1951. odcinku "M jak miłość" tuż po ślubie Natalki

W 1951. odcinku serialu "M jak miłość" dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Hania będzie ofiarą poważnego wypadku na basenie. Dziewczynka skoczy do wody i uderzy głową o dno, a w pobliżu zabraknie ratownika. Wtedy do akcji wkroczy Mikołaj, który znajdzie się w odpowiednim miejscu i czasie. Lipiński uratuje dziewczynkę, która następnie zostanie przetransportowana do szpitala. Dla Natalki rozpoczną się dramatyczne chwile oczekiwania na wieści o zdrowiu córki. Właśnie w tym czasie zachowanie Mikołaja może całkowicie zmienić ich relację.

Lipiński wspiera Natalkę w 1951. odcinku "M jak miłość"

Mikołaj udowodni, że można na nim polegać w trudnych sytuacjach. Kiedy Hania znajdzie się pod opieką lekarzy, Lipiński nie odstąpi Natalki na krok, oferując jej potrzebne wsparcie. Mostowiaczka będzie w ogromnym szoku, a Mikołaj zyska w jej oczach miano bohatera. Sytuacja jest o tyle intrygująca, że jeszcze przed ślubem z Adamem Lipiński sugerował, że jej decyzja może być błędem. Teraz, jako mężatka, Natalka zobaczy czyny, a nie tylko słowa. Czy wsparcie Mikołaja sprawi, że zacznie wątpić w sens swojego małżeństwa?

Natalka pod wrażeniem Mikołaja mimo wcześniejszych planów Hani

To nie pierwszy raz, kiedy Mikołaj próbuje zasygnalizować Natalce swoje niesłabnące uczucia. Jeszcze przed ceremonią ślubną z Adamem pojawił się na komendzie, próbując zasiać w niej ziarno wątpliwości. Chociaż Hania kibicowała związkowi matki z Karskim, w 1951. odcinku "M jak miłość" sytuacja ulegnie diametralnej zmianie. Lipiński nie będzie już rzucał słów na wiatr. W chwili najwyższej próby udowodni swoją wartość, niosąc pomoc Hani i stając się oparciem dla przerażonej Natalki.

Emisja 1951. odcinka "M jak miłość" w TVP2

Widzowie będą mogli śledzić te emocjonujące wydarzenia w 1951. odcinku "M jak miłość". Premiera zaplanowana jest na poniedziałek, 26 października 2026 r. Zostanie wyemitowany o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.

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