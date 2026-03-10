"M jak miłość". Artur wspiera załamaną Barbarę, ale w jego życiu pojawia się inna kobieta

"M jak miłość", odcinek 1916. Emisja we wtorek, 10.03.2026, w TVP2

W nadchodzącym epizodzie widzowie mogą odnieść wrażenie, że zdrada w wykonaniu Rogowskiego jest rzeczą absolutnie niemożliwą, ponieważ to dobro bliskich zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Choć Marysia od pewnego czasu samodzielnie zajmuje się wnukiem Antosiem (w tej roli Mark Myronenko) bez wsparcia partnera, Artur natychmiast zareaguje na niepokojące zachowanie swojej teściowej. Pochłonięta zastępczym macierzyństwem względem syna Pawła (Rafał Mroczek) żona lekarza kompletnie nie zauważy, w jak kiepskim stanie psychicznym znajduje się obecnie Barbara.

Zrozpaczona Barbara Mostowiak w 1916. odcinku "M jak miłość"

Seniorka rodu Mostowiaków nie zdoła dłużej maskować przed Arturem swojego fatalnego nastroju. Zrozpaczona kobieta zamknie się w sypialni, aby w trudnych chwilach tradycyjnie pisać list do zmarłego męża Lucjana (śp. Witold Pyrkosz). Kiedy zięć spróbuje wyciągnąć teściową na wspólne śniadanie, spotka się ze stanowczą odmową.

- Mamo, co się dzieje? - zacznie drążyć Artur, widząc smutek Barbary.

- Nie wiem, ostatnio mam poczucie takiej przegranej. Tyle zła się naokoło mnie dzieje, dramatów, a ja nic nie mogę zrobić, nic nie mogę pomóc! Po prostu chyba już nikomu nie jestem potrzebna... - wyzna załamana Mostowiakowa.

- Oj mamo przestań! Jesteś centrum tej rodziny. Tak było, jest i tak będzie. A wokół jest mnóstwo pięknych rzeczy, fantastycznych ludzi. Powiedz, że zgadzasz się ze swoim ukochanych zięciem? No powiedz, że tak...

Artur wzorowym zięciem. Zaskakujący ruch Joanny Dobrzańskiej w "M jak miłość"

Po tej żarliwej przemowie Barbara utwierdzi się w przekonaniu, że mąż Marysi to absolutnie niezawodny partner, na którego wsparcie można zawsze liczyć. Sytuacja może ulec dramatycznej zmianie, gdy jeszcze tego samego dnia kardiolożka z lipnickiej przychodni przejdzie do ofensywy. Joanna Dobrzańska wpadnie na pomysł wyjazdu do Krakowa i nie da swojemu żonatemu szefowi szansy na odmowę.

Rogowski ulegnie urokowej lekarce? Marcowe odcinki "M jak miłość"

Marcowe odcinki uwydatnią rozkwit niezwykle niebezpiecznej więzi między Rogowskim a Joanną. Lekarka uświadomi sobie, że nie potrafi już funkcjonować bez Artura i zauważy łączącą ich chemię oraz jego wyraźne zainteresowanie, mimo usilnych prób zachowania dystansu z jego strony. To, czy doświadczony lekarz ostatecznie zdradzi Marysię, okaże się już wkrótce.

M jak miłość. Rogowski uśpi czujność Barbary. Idealny zięć zdradzi Marysię