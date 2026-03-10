Krystian Wieczorek i jego żona znów razem na ekranie. Zaskakujący powrót do uwielbianego serialu

Początki relacji Krystiana Wieczorka i jego żony na planie serialu

Maria Wieczorek ponownie wcieli się w postać, która dekadę wcześniej zawróciła w głowie Andrzejowi Budzyńskiemu. W 2016 roku małżeństwo serialowego prawnika z Martą, graną przez Dominikę Ostałowską, przechodziło poważny kryzys. Wówczas na ekranie pojawiła się dwudziestoczteroletnia Maria Szafirska, nosząca jeszcze panieńskie nazwisko. Wcieliła się w Paulinę Lipską, nauczycielkę rysunku przybranej córki Budzyńskiego. Kobieta natychmiast oczarowała mężczyznę, a ich bliska relacja stanowiła ogromne zagrożenie dla jego dotychczasowego związku. Choć ostatecznie nie doszło do pełnoprawnego romansu, bohater dopuścił się zdrady, która skomplikowała jego życie.

Twórcy programu telewizyjnego przypomnieli pierwsze dni aktorów na planie zdjęciowym. Okazuje się, że tamten czas był przełomowy nie tylko dla odgrywanych przez nich postaci. To właśnie podczas wspólnej pracy przed kamerami narodziło się prawdziwe uczucie między Krystianem Wieczorkiem a jego obecną żoną. Para, która na co dzień bardzo chroni swoją prywatność, z okazji ponownego pojawienia się Pauliny Lipskiej w scenariuszu zdecydowała się opowiedzieć o początkach swojej wielkiej miłości.

Czy Paulina zniszczy związek Magdy i Andrzeja Budzyńskich?

Obecnie twórcy produkcji utrzymują w ścisłej tajemnicy dalsze losy Pauliny Lipskiej oraz to, czy stanie się ona bezpośrednim zagrożeniem dla obecnego małżeństwa Andrzeja i Magdy Budzyńskich. Widzowie wciąż nie wiedzą, czy prawdziwa żona Krystiana Wieczorka przyjmie rolę rywalki, bezwzględnie próbującej rozbić serialowy związek głównego bohatera.

Pewne jest natomiast, że w 1917. odcinku telenoweli kobieta niespodziewanie pojawi się w drzwiach kancelarii prawnej swojego dawnego znajomego. Jej nagła wizyta wywrze na prawniku ogromne wrażenie, a oboje nie będą w stanie ukryć łączącej ich w przeszłości więzi. Z udostępnionych informacji wynika, że Paulina została żoną niebezpiecznego gangstera, Igora Jabłońskiego, w którego rolę wciela się Marcin Piętowski. Bohaterka będzie desperacko potrzebowała prawniczej pomocy Budzyńskiego, aby skutecznie uwolnić się od brutalnego i toksycznego partnera.

M jak miłość. Powrót Pauliny. Żona Krystiana Wieczorka po latach znów w serialu