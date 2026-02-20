M jak miłość: Adam Karski wprowadza się do leśniczówki. Wyzna Natalce miłość

Małgorzata Pala
2026-02-20 10:36

W 1914. odcinku serialu „M jak miłość” relacja Natalki i Adama wejdzie na zupełnie nowy poziom. Inicjatywę ponownie przejmie córka policjantki, Hania, która skutecznie zachęci dorosłych do poważnych deklaracji. Komendant Karski nie tylko zaproponuje wspólne mieszkanie, ale zdobędzie się również na słowa, które całkowicie zaskoczą Mostowiaczkę. Wyzna jej miłość!

Emisja 1914. odcinka "M jak miłość" we wtorek, 3 marca 2025 roku o godz. 20.55 w TVP2

Najnowszy odcinek przyniesie przełom w życiu uczuciowym Natalki, a główną architektką tych zmian okaże się jej córka. Hania, obserwując rosnącą zażyłość między matką a Adamem, dochodzi do wniosku, że nie ma sensu zwlekać z kolejnymi krokami. Dziewczynka podchodzi do sprawy bardzo pragmatycznie: obecność Karskiego pod jednym dachem ułatwiłaby jej naukę, a mamie zapewniła towarzystwo podczas wieczornego relaksu.

Hania namawia na wspólne mieszkanie

Córka Mostowiaczki bez ogródek przedstawi swoje argumenty, dając zielone światło dla sformalizowania związku:

– Gdyby z nami zamieszkał, codziennie mógłby pomagać mi z lekcjami, a ty miałabyś z kim oglądać wieczorem seriale…

– No, no… nie rozpędzaj się…

– Ale ja mówię poważnie, mamo… Jeśli o mnie chodzi, macie moją zgodę!

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza interwencja Hani w życie uczuciowe matki. Po powrocie z obozu nastolatka szybko zorientowała się, że nocne wizyty Adama stały się normą. Mimo początkowych wątpliwości Natalki, dziewczynka zawarła z policjantem cichy sojusz i doprowadziła do ujawnienia ich relacji przed rodziną. Bliscy zaakceptowali ten stan rzeczy, co teraz ośmiela Hanię do forsowania pomysłu przeprowadzki komendanta do leśniczówki.

Adam Karski wyznaje miłość w 1914. odcinku "M jak miłość"

Komendant, zachęcony postawą Hani oraz akceptacją otoczenia, postanawia działać. Mężczyzna zaskakuje Natalkę nie tylko gotowością do zamieszkania razem, ale przede wszystkim szczerością w kwestii swoich uczuć. Karski uznaje, że nadszedł moment na poważne deklaracje dotyczące ich wspólnej przyszłości.

– (...) Skoro Hania jest za, a nawet sąsiedzi się już do mnie przekonali… może rzeczywiście mógłbym z wami pomieszkać? Tak trochę… na stałe? - podejmie temat policjant.

– Jesteś pewny? To bardzo… poważny krok…

– Wiem…

– A… i pytałaś, o czym rozmawiałem z panią Zosią i Robertem… Powiedziałem im, że się w tobie zakochałem. Bardzo poważnie się zakochałem… - powie wprost Karski w 1914 odcinku "M jak miłość".

– Zaraz, poczekaj… Możesz to powtórzyć? - zapyta zaszokowana policjantka.

– Mogę, ale za chwilę…

Karski nie tylko sugeruje wprowadzenie się do leśniczówki, ale wprost mówi o miłości, co wprawia Natalkę w osłupienie. Reakcja policjantki wskazuje jednak, że ona również jest gotowa na ten przełom. Adam udowadnia, że chce budować stabilną rodzinę z Mostowiaczką, a wspólne mieszkanie ma być tego ostatecznym potwierdzeniem.

