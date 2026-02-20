M jak miłość: Adam Karski wprowadza się do leśniczówki. Wyzna Natalce miłość

Emisja 1914. odcinka "M jak miłość" we wtorek, 3 marca 2025 roku o godz. 20.55 w TVP2

Najnowszy odcinek przyniesie przełom w życiu uczuciowym Natalki, a główną architektką tych zmian okaże się jej córka. Hania, obserwując rosnącą zażyłość między matką a Adamem, dochodzi do wniosku, że nie ma sensu zwlekać z kolejnymi krokami. Dziewczynka podchodzi do sprawy bardzo pragmatycznie: obecność Karskiego pod jednym dachem ułatwiłaby jej naukę, a mamie zapewniła towarzystwo podczas wieczornego relaksu.

Hania namawia na wspólne mieszkanie

Córka Mostowiaczki bez ogródek przedstawi swoje argumenty, dając zielone światło dla sformalizowania związku:

– Gdyby z nami zamieszkał, codziennie mógłby pomagać mi z lekcjami, a ty miałabyś z kim oglądać wieczorem seriale…

– No, no… nie rozpędzaj się…

– Ale ja mówię poważnie, mamo… Jeśli o mnie chodzi, macie moją zgodę!

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza interwencja Hani w życie uczuciowe matki. Po powrocie z obozu nastolatka szybko zorientowała się, że nocne wizyty Adama stały się normą. Mimo początkowych wątpliwości Natalki, dziewczynka zawarła z policjantem cichy sojusz i doprowadziła do ujawnienia ich relacji przed rodziną. Bliscy zaakceptowali ten stan rzeczy, co teraz ośmiela Hanię do forsowania pomysłu przeprowadzki komendanta do leśniczówki.

Adam Karski wyznaje miłość w 1914. odcinku "M jak miłość"

Komendant, zachęcony postawą Hani oraz akceptacją otoczenia, postanawia działać. Mężczyzna zaskakuje Natalkę nie tylko gotowością do zamieszkania razem, ale przede wszystkim szczerością w kwestii swoich uczuć. Karski uznaje, że nadszedł moment na poważne deklaracje dotyczące ich wspólnej przyszłości.

– (...) Skoro Hania jest za, a nawet sąsiedzi się już do mnie przekonali… może rzeczywiście mógłbym z wami pomieszkać? Tak trochę… na stałe? - podejmie temat policjant.

– Jesteś pewny? To bardzo… poważny krok…

– Wiem…

– A… i pytałaś, o czym rozmawiałem z panią Zosią i Robertem… Powiedziałem im, że się w tobie zakochałem. Bardzo poważnie się zakochałem… - powie wprost Karski w 1914 odcinku "M jak miłość".

– Zaraz, poczekaj… Możesz to powtórzyć? - zapyta zaszokowana policjantka.

– Mogę, ale za chwilę…

Karski nie tylko sugeruje wprowadzenie się do leśniczówki, ale wprost mówi o miłości, co wprawia Natalkę w osłupienie. Reakcja policjantki wskazuje jednak, że ona również jest gotowa na ten przełom. Adam udowadnia, że chce budować stabilną rodzinę z Mostowiaczką, a wspólne mieszkanie ma być tego ostatecznym potwierdzeniem.