Nowa kobieta w życiu Rogowskiego. Artur od razu zaproponuje to pięknej lekarce

"M jak miłość" odcinek 1914 - kiedy emisja w TVP2?

Najnowszy, 1914. odcinek sagi rodu Mostowiaków, zostanie wyemitowany we wtorek, 3 marca 2026 roku o godzinie 20.55 w TVP2. Widzowie będą świadkami sporych roszad w przychodni w Lipnicy, gdzie wakat po Ewie Kalinowskiej obejmie nowa specjalistka. Jak donosi portal swiatseriali.interia.pl, Artur pozna Joasię Dobrzańską jeszcze przed jej oficjalną wizytą w gabinecie. Do ich pierwszego spotkania dojdzie na drodze, gdzie Rogowski zatrzyma się, by pomóc nieznajomej wymienić koło w samochodzie. Lekarz opatrzy również zranioną dłoń kobiety, nie wiedząc jeszcze, że właśnie rozmawia ze swoją przyszłą podwładną.

Artur i Joasia szybko przejdą na "ty" w 1914 odcinku "M jak miłość"!

Dobre pierwsze wrażenie sprawi, że późniejsza rozmowa kwalifikacyjna okaże się jedynie formalnością. Rogowski bez wahania zdecyduje się na zatrudnienie Joasi. Początkowo zmartwi go informacja, że kardiolożka może pracować w Lipnicy tylko trzy razy w tygodniu, jednak Dobrzańska szybko zapewni go o swojej elastyczności. Atmosfera w gabinecie stanie się na tyle swobodna, że szef przychodni zdecyduje się na bardzo odważny krok. Artur zaproponuje nowej pracownicy natychmiastowe przejście na "ty". Kobieta przyjmie tę propozycję z entuzjazmem, co tylko pogłębi wzajemną fascynację.

- Skoro mamy razem pracować… może przejdziemy na „ty”? - zapyta Artur. - Joanna… - powie, wyciągając dłoń. - Artur... - odwzajemni się Rogowski.

Rogowski nie będzie w stanie zapomnieć o Dobrzańskiej w 1914 odcinku "M jak miłość"!

Powrót do domu po dniu pełnym wrażeń nie przyniesie lekarzowi ukojenia. Mężczyzna nie będzie potrafił przestać myśleć o atrakcyjnej i niezwykle sympatycznej lekarce. Wspomnienia uderzą ze zdwojoną siłą, gdy w domowej łazience Artur zauważy ślady krwi Dobrzańskiej na swojej marynarce. Rogowski spróbuje otrząsnąć się z tego zauroczenia, przemywając twarz zimną wodą. Ma przecież kochającą żonę i dzieci. Mimo to, intensywność pierwszego spotkania z Joasią może zwiastować poważny kryzys w jego małżeństwie. Czy nowa kardiolożka rzeczywiście stanie się zagrożeniem dla związku Marysi i Artura?

