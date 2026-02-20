Wielkie oświadczyny w "M jak miłość". Ewelina i Michał przywiozą nowinę do Grabiny

"M jak miłość" odcinek 1916 - emisja we wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Wielki powrót uczucia między Eweliną a Michałem stanie się faktem w 1911. odcinku "M jak miłość". Historia Winiara, weterana z Afganistanu, który po utracie ręki odsunął się od ukochanej, była pełna bolesnych zwrotów akcji. Mężczyzna początkowo chciał pozwolić dziewczynie na ślub z niewiernym partnerem, ale ostatecznie zawalczył o swoje szczęście. Spektakularna ucieczka Eweliny ze ślubu to dowód na to, że ich relacja przetrwała najtrudniejszą próbę czasu i przeciwności losu.

Oświadczyny Michała w 1916. odcinku. Winiar prosi o rękę

Dalsze losy pary poznamy w 1916. epizodzie sagi rodu Mostowiaków. Zakochani zdecydują się podzielić swoim szczęściem z najbliższymi podczas uroczystej kolacji. Michał zaprosi swojego brata Janka oraz przyjaciół – Mateusza, Majkę i Matyldę – aby wyrazić wdzięczność za ich wsparcie w odzyskaniu ukochanej. Wieczór zwieńczy wyjątkowy moment: Winiar ponownie, lecz tym razem oficjalnie oświadczy się Ewelinie, wręczając jej pierścionek. Dziewczyna bez wahania przyjmie propozycję małżeństwa.

Wzruszająca wizyta w Grabinie. Podziękowania dla Barbary

Tuż po zaręczynach narzeczeni udadzą się w podróż do Grabiny, a celem ich wizyty będzie dom Mostowiaków. To spotkanie będzie miało szczególny wymiar, ponieważ para chce osobiście podziękować Barbarze. To właśnie nestorka rodu swoimi mądrymi radami wpłynęła na Janka, który następnie przekonał brata do walki o miłość. Wizyta u Barbary upłynie w atmosferze wzruszeń, potwierdzając, że warto podążać za głosem serca, nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.